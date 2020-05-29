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2020-05-29T17:31
https://ria.ru/20200529/1572192339.html
Омбудсмен рассказала о младенце, найденном между гаражами в Подмосковье
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РИА Новости

Омбудсмен рассказала о младенце, найденном между гаражами в Подмосковье

17:31 29.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Состояние ребёнка, обнаруженного у гаража в подмосковном Талдоме удовлетворительное, ведутся поиски матери, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.
По словам детского омбудсмена региона Ксении Мишоновой, в Талдоме мужчина, который пришёл к гаражу за своей машиной, обнаружил ребёнка. Он нашёл его после того, как увидел, что в канаве шевелится сумка.
"В настоящее время врачи оценивают состояние мальчика как удовлетворительное, проводится его комплексное обследование... На тот момент мальчик уже не плакал, но, к счастью, сильно переохладиться не успел. Если бы мужчина пришел на час позже, вероятно, ребенка спасти уже не удалось", - сказала Мишонова.
Она подчеркнула, что в настоящее время разыскивают мать ребенка.
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Ксения МишоноваМосковская область (Подмосковье)ТалдомПроисшествия
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