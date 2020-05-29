Омбудсмен рассказала о младенце, найденном между гаражами в Подмосковье

"В настоящее время врачи оценивают состояние мальчика как удовлетворительное, проводится его комплексное обследование... На тот момент мальчик уже не плакал, но, к счастью, сильно переохладиться не успел. Если бы мужчина пришел на час позже, вероятно, ребенка спасти уже не удалось", - сказала Мишонова.