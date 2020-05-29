В Подмосковье нашли новорожденного между гаражами

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новорожденного мальчика обнаружили между гаражами возле деревни Дубровка в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"Сегодня в дежурную часть ОМВД России по Талдомскому району поступило сообщение от местного жителя о том, что между гаражами вблизи деревни Дубровки он обнаружил новорожденного мальчика", - передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
В МВД пояснили, что в настоящее время полицейские пытаются установить и найти мать ребенка.
Сейчас младенец доставлен в медицинское учреждение.
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