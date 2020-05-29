В Подмосковье нашли новорожденного между гаражами

"Сегодня в дежурную часть ОМВД России по Талдомскому району поступило сообщение от местного жителя о том, что между гаражами вблизи деревни Дубровки он обнаружил новорожденного мальчика", - передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.