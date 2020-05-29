Для театральных вузов разработали правила проведения очных экзаменов

"Мы благодарны Роспотребнадзору, что в своих рекомендациях они регламентировали проведение очных вступительных экзаменов. Это особенно важно для некоторых творческих специальностей, по которым невозможно проводить оценку дистанционно. Теперь мы совместно с нашими творческими вузами будем прорабатывать детально этапы приемной кампании, обсудим организацию проведения экзаменов с учетом необходимых профилактических мер и, конечно же, проинформируем наших абитуриентов об этом", - приводит пресс-служба слова замминистра культуры Ольги Яриловой.