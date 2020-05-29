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Культура
2020-05-29T18:04
https://ria.ru/20200529/1572191452.html
Для театральных вузов разработали правила проведения очных экзаменов
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РИА Новости

Для театральных вузов разработали правила проведения очных экзаменов

17:18 29.05.2020 (обновлено: 18:04 29.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Роспотребнадзор совместно с министерством культуры разработал рекомендации по проведению вступительных очных экзаменов в театральных училищах и высших учебных заведениях театрального искусства в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее Минкультуры предложило Минобрнауки обсудить, как организовать очные экзамены для поступающих в творческие вузы. Предполагалось, что сдавать их будут желающие обучаться хореографическому искусству, живописи и графике, режиссуре кино, телевидения и театра, актерскому мастерству, вокальному искусству, операторству, художественному руководству оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, а также дирижированию.
"Мы благодарны Роспотребнадзору, что в своих рекомендациях они регламентировали проведение очных вступительных экзаменов. Это особенно важно для некоторых творческих специальностей, по которым невозможно проводить оценку дистанционно. Теперь мы совместно с нашими творческими вузами будем прорабатывать детально этапы приемной кампании, обсудим организацию проведения экзаменов с учетом необходимых профилактических мер и, конечно же, проинформируем наших абитуриентов об этом", - приводит пресс-служба слова замминистра культуры Ольги Яриловой.
Учреждениям рекомендуется проводить дезинфекцию и проветривание помещений, мерить температуру на входе, обеспечить соблюдение социальной дистанции между находящимися в помещении. При этом при входе в здание и санузлы необходимо установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Кроме того, рекомендуется установить прозрачные экраны на сцене либо перед членами приемной комиссии, а также предусмотреть возможность увлажнения воздуха воздухоувлажнителями.
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Согласно документу, подведомственным образовательным организациям также рекомендуется провести испытания дистанционно с применением аудио- и видеосвязи по тем специальностям и направлениям подготовки, по которым это возможно сделать.
Рекомендации разработаны, в том числе, в тесном взаимодействии с профессиональным сообществом, а пилотным учреждением выступил Российский институт театрального искусства – ГИТИС во главе с ректором Григорием Заславским.
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