В Азербайджане смягчат ряд ограничений по коронавирусу

"Принято решение о смягчении ряда ограничений в рамках карантинного режима с 0.00 (23.00 мск) 31 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

"Режим работы сфер, деятельность которых разрешена, в период пандемии должен осуществляться согласно соответствующим санитарно-эпидемиологическим правилами и методическим указаниям оперативного штаба при кабинете министров Азербайджанской республики. Нарушение правил влечет административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством", - отметили в правительстве.

"Еще раз призываем всех соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические меры, меньше контактировать с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать условия действующих превентивных мер. Использование защитных средств и соблюдение социальной дистанции в определенных местах в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией обязательно", - говорится в релизе.