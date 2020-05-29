В Азербайджане смягчат ряд ограничений по коронавирусу

БАКУ, 29 мая - РИА Новости. Ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, устраняется в Азербайджане, следует из сообщения оперативного штаба при кабмине республики.
"Принято решение о смягчении ряда ограничений в рамках карантинного режима с 0.00 (23.00 мск) 31 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
Согласно решению, в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе отменяется ограничение численности работников государственных учреждений; на территории страны возобновляется деятельность крупных торговых центров и моллов (за исключением действующих при них детских и других развлекательных центров, кинотеатров, заведений общественного питания); допускается организация спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей; обслуживание клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, а также во всех заведениях общественного питания - с 8.00 (7.00) до 22.00 (21.00 мск) за исключением использования во всех объектах общественного питания кальянов, организации массовых торжеств, собрания более десяти человек.
"Режим работы сфер, деятельность которых разрешена, в период пандемии должен осуществляться согласно соответствующим санитарно-эпидемиологическим правилами и методическим указаниям оперативного штаба при кабинете министров Азербайджанской республики. Нарушение правил влечет административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством", - отметили в правительстве.
"Еще раз призываем всех соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические меры, меньше контактировать с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать условия действующих превентивных мер. Использование защитных средств и соблюдение социальной дистанции в определенных местах в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией обязательно", - говорится в релизе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.