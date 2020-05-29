Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:51
https://ria.ru/20200529/1572189374.html
В Азербайджане смягчат ряд ограничений по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/156289/16/1562891611_0:220:3076:1951_1036x0_80_0_0_2e04611fbe7ebed26abfb0d500eda476.jpg
РИА Новости

В Азербайджане смягчат ряд ограничений по коронавирусу

16:51 29.05.2020
203
© РИА Новости / Владимир ПесняБаку
Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
Баку. Архивное фото
БАКУ, 29 мая - РИА Новости. Ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, устраняется в Азербайджане, следует из сообщения оперативного штаба при кабмине республики.
"Принято решение о смягчении ряда ограничений в рамках карантинного режима с 0.00 (23.00 мск) 31 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Согласно решению, в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе отменяется ограничение численности работников государственных учреждений; на территории страны возобновляется деятельность крупных торговых центров и моллов (за исключением действующих при них детских и других развлекательных центров, кинотеатров, заведений общественного питания); допускается организация спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей; обслуживание клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, а также во всех заведениях общественного питания - с 8.00 (7.00) до 22.00 (21.00 мск) за исключением использования во всех объектах общественного питания кальянов, организации массовых торжеств, собрания более десяти человек.
"Режим работы сфер, деятельность которых разрешена, в период пандемии должен осуществляться согласно соответствующим санитарно-эпидемиологическим правилами и методическим указаниям оперативного штаба при кабинете министров Азербайджанской республики. Нарушение правил влечет административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством", - отметили в правительстве.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Еще раз призываем всех соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические меры, меньше контактировать с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать условия действующих превентивных мер. Использование защитных средств и соблюдение социальной дистанции в определенных местах в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией обязательно", - говорится в релизе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБакуАзербайджанГянджаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 4989
Прохожие в медицинских масках в Баку
В Азербайджане возобновляется работа крупных торговых центров
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани годовалый ребенок умер от побоев
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:26В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
Лента новостейМолния