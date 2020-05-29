Ульяновские соцработники получили выплаты за труд в период пандемии

УЛЬЯНОВСК, 29 мая – РИА Новости. Более 630 соцработников Ульяновской области получили первые региональные выплаты за особые условия труда в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам совещания с участием губернатора области Сергея Морозова.
Как отмечается в сообщении, денежные выплаты предусмотрены для работников 24 стационарных учреждений – детских домов, психоневрологических интернатов, социально-реабилитационных центров и домов-интернатов, которые по федеральному закону и указу губернатора находились на изоляции с 24 апреля.
"Для специалистов, которые работали посменно с круглосуточным пребыванием в учреждении и продолжали оказывать жизненно необходимые услуги, а также помогали сохранить функционирование социальных учреждений в период распространения коронавируса, предусмотрены денежные выплаты как из регионального, так и из федерального бюджетов. Уже подписано соглашение с министерством труда и социальной защиты РФ о предоставлении более 39 миллионов рублей на эти выплаты областным специалистам", – приводит пресс-служба слова исполняющей обязанности министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Натальи Исаевой.
По информации профильного ведомства, из регионального бюджета на выплаты среднему и младшему медицинскому, а также педагогическому персоналу социальных учреждений, которые проработали 14 дней в изоляции, выделено более 15 миллионов рублей. Всего более 630 сотрудников получили пособия в размере среднемесячной заработной платы за фактически отработанное время. Следующие компенсации получит уже вторая смена сотрудников.