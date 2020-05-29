Ульяновские соцработники получили выплаты за труд в период пандемии

"Для специалистов, которые работали посменно с круглосуточным пребыванием в учреждении и продолжали оказывать жизненно необходимые услуги, а также помогали сохранить функционирование социальных учреждений в период распространения коронавируса, предусмотрены денежные выплаты как из регионального, так и из федерального бюджетов. Уже подписано соглашение с министерством труда и социальной защиты РФ о предоставлении более 39 миллионов рублей на эти выплаты областным специалистам", – приводит пресс-служба слова исполняющей обязанности министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Натальи Исаевой.