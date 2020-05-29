В США протестующие в столице Миннесоты разгромили более 170 предприятий

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Массовые беспорядки и протесты, начавшиеся в Миннеаполисе, перекинулись и на столицу штата Миннесота Сент-Пол, грабежи и погромы затронули более 170 предприятий, сообщает полиция города Сент-Пол.

"В пятницу утром наши офицеры продолжают работать вместе с местными и федеральными полицейскими и партнерами из пожарных служб, чтобы защитить Сент-Пол. Более 170 предприятий повреждены или разграблены. Зарегистрированы десятки пожаров. К счастью, никаких сообщений о серьезных травмах", - говорится в Twitter полиции.

Репортер местного телевидения при этом сообщает, что некоторые магазины остались нетронутыми, благодаря плакатам с надписью "Владелец этого предприятия чернокожий".

Массовые беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день, люди протестуют против действий полицейских, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В ночь на пятницу протестующие сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете. Очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте инцидента отсутствовали бойцы Национальной гвардии, которых губернатор штата Миннесота мобилизовал для подавления беспорядков.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах начались после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, через некоторое время он умер в реанимации.