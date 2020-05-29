В Ульяновской области создадут реабилитационный медцентр

В настоящее время в регионе функционирует Центр медицинской радиологии ФМБА, который является самым крупным в Европе, напомнили в пресс-службе.

"Это уникальный комплекс замкнутого цикла, в котором представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения, применяемые в ядерной медицине. После лечения пациенты со всей России и ближнего зарубежья смогут пройти реабилитацию в новом центре, который расположится на территории ТОСЭР "Димитровград". Прогрессивные методы реабилитации, несомненно, позитивно отразятся на качестве жизни людей", – приводит пресс-служба слова главы регионального министерства цифровой экономики и конкуренции Николая Зонтова.