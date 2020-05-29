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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
2020-05-29T16:43
https://ria.ru/20200529/1572188723.html
В Ульяновской области создадут реабилитационный медцентр
https://cdn24.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:210:3076:1940_1036x0_80_0_0_15d8abe1b6e51930d526353baecba1ca.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области создадут реабилитационный медцентр

16:43 29.05.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
УЛЬЯНОВСК, 29 мая – РИА Новости. В Ульяновской области создадут новый лечебно-диагностический центр реабилитации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заявка компании "ЛАУС ДЭО" на создание на территории ТОСЭР "Димитровград" лечебно-диагностического центра реабилитации и восстановительной медицины одобрена министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.
В настоящее время в регионе функционирует Центр медицинской радиологии ФМБА, который является самым крупным в Европе, напомнили в пресс-службе.
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"Это уникальный комплекс замкнутого цикла, в котором представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения, применяемые в ядерной медицине. После лечения пациенты со всей России и ближнего зарубежья смогут пройти реабилитацию в новом центре, который расположится на территории ТОСЭР "Димитровград". Прогрессивные методы реабилитации, несомненно, позитивно отразятся на качестве жизни людей", – приводит пресс-служба слова главы регионального министерства цифровой экономики и конкуренции Николая Зонтова.
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Ульяновская областьЗдоровье
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