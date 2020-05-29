В Ульяновской области создадут реабилитационный медцентр

УЛЬЯНОВСК, 29 мая – РИА Новости. В Ульяновской области создадут новый лечебно-диагностический центр реабилитации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заявка компании "ЛАУС ДЭО" на создание на территории ТОСЭР "Димитровград" лечебно-диагностического центра реабилитации и восстановительной медицины одобрена министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.
В настоящее время в регионе функционирует Центр медицинской радиологии ФМБА, который является самым крупным в Европе, напомнили в пресс-службе.
"Это уникальный комплекс замкнутого цикла, в котором представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения, применяемые в ядерной медицине. После лечения пациенты со всей России и ближнего зарубежья смогут пройти реабилитацию в новом центре, который расположится на территории ТОСЭР "Димитровград". Прогрессивные методы реабилитации, несомненно, позитивно отразятся на качестве жизни людей", – приводит пресс-служба слова главы регионального министерства цифровой экономики и конкуренции Николая Зонтова.