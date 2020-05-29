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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:42
https://ria.ru/20200529/1572188621.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3686
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3686

16:42 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 29 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных больных с коронавирусной инфекцией в Таджикистане достигло 3686 человек, за сутки подтвердили 123 новых случая COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане на вечер пятницы число больных коронавирусом увеличилось на 123 человека, достигнув 3686", - сказал собеседник агентства. По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 1769 человек, число умерших остается прежним - 47 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
По данным минздрава, в стране 2228 больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей.
Для обеспечения качественного обслуживания пациентов минздравом создан интеллектуальный медицинский центр, где специалисты министерства, известные ученые сферы медицины оказывают непосредственную консультативную помощь нуждающимся посредством современных технологий. Ранее новый министр здравоохранения страны Джамолиддин Абдуллозода заявил, что лечение пациентов с COVID-19 в Таджикистане проводится совершенно бесплатно, и в стране достаточно лекарств для этого.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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