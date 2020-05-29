В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3686

ДУШАНБЕ, 29 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных больных с Число выявленных больных с коронавирусной инфекцией Таджикистане достигло 3686 человек, за сутки подтвердили 123 новых случая COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

"В Таджикистане на вечер пятницы число больных коронавирусом увеличилось на 123 человека, достигнув 3686", - сказал собеседник агентства. По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 1769 человек, число умерших остается прежним - 47 человек.

По данным минздрава, в стране 2228 больных COVID-19 находятся под наблюдением врачей.

Для обеспечения качественного обслуживания пациентов минздравом создан интеллектуальный медицинский центр, где специалисты министерства, известные ученые сферы медицины оказывают непосредственную консультативную помощь нуждающимся посредством современных технологий. Ранее новый министр здравоохранения страны Джамолиддин Абдуллозода заявил, что лечение пациентов с COVID-19 в Таджикистане проводится совершенно бесплатно, и в стране достаточно лекарств для этого.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.