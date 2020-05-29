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2020-05-29T16:36
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Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии ЮВО
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РИА Новости

Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии ЮВО

16:36 29.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии награждения орденом Суворова 58-ой общевойсковой армии в Национальном центре управления обороной страны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии награждения орденом Суворова 58-ой общевойсковой армии в Национальном центре управления обороной страны
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, сообщили журналистам в Минобороны России.
Указ о награждении соединения за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач, подписал президент РФ Владимир Путин.
"Награждение орденом, учреждённым в честь генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, - высокая оценка работы командования, военнослужащих и гражданского персонала 58-й общевойсковой армии Южного военного округа", - сказал глава Минобороны, вручая награду в Национальном центре управления обороной РФ.
По словам Шойгу, "на протяжении многолетней истории прославленного объединения его личный состав является образцом служения Отечеству, демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства".
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЦеремония вручения ордена Суворова 58-й общевойсковой армии в Москве
Церемония вручения ордена Суворова 58-й общевойсковой армии в Москве
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Церемония вручения ордена Суворова 58-й общевойсковой армии в Москве
Министр подчеркнул, что награждение орденом Суворова ко многому обязывает.
"Уверен, что вы будете достойно следовать его науке побеждать, как и легендарный полководец, честно выполнять воинский долг, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности Отечества", - заключил Шойгу.
В годы Великой Отечественной войны военнослужащие армии в составе Закавказского фронта сражались с немецко-фашистскими захватчиками.
Личный состав 58-й общевойсковой армии принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, решал специальные задачи по принуждению Грузии к миру в зоне грузино-осетинского конфликта.
За мужество и героизм 52 военнослужащих армии удостоены высокого звания Героя России.
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Северный КавказЮжный военный округСергей ШойгуБезопасность
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