В Костромской области занято 30% коек для пациентов с COVID-19

Койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

"В соответствии с поставленными вами задачами в Костромской области развернуто 400 коек стационарных в семи медицинских организациях… На сегодняшний день заполняемость специализированного коечного фонда составляет всего 30%", - рассказал Ситников.

Он отметил, что проблем с кадрами, лекарствами, средствами индивидуальной защиты в регионе нет.

"Проблемным остается вопрос обеспеченности нормативным количеством аппаратов ИВЛ… При этом отмечу, что за весь период лечения больных одновременно было задействовано всего лишь семь аппаратов искусственной вентиляции легких". Сергей Ситников Губернатор Костромской области Губернатор Костромской области

С начала пандемии в Костромской области заболел коронавирусом 691 человек, из них 365 уже выздоровели. Девять пациентов скончались.