В Костромской области занято 30% коек для пациентов с COVID-19

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Койки для пациентов с COVID-19 в Костромской области заняты только на 30%, заявил губернатор Сергей Ситников в ходе встречи по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.
"В соответствии с поставленными вами задачами в Костромской области развернуто 400 коек стационарных в семи медицинских организациях… На сегодняшний день заполняемость специализированного коечного фонда составляет всего 30%", - рассказал Ситников.
Он отметил, что проблем с кадрами, лекарствами, средствами индивидуальной защиты в регионе нет.
"Проблемным остается вопрос обеспеченности нормативным количеством аппаратов ИВЛ… При этом отмечу, что за весь период лечения больных одновременно было задействовано всего лишь семь аппаратов искусственной вентиляции легких".
С начала пандемии в Костромской области заболел коронавирусом 691 человек, из них 365 уже выздоровели. Девять пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.