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2020-05-29T16:30
https://ria.ru/20200529/1572187643.html
В Костромской области занято 30% коек для пациентов с COVID-19
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РИА Новости

В Костромской области занято 30% коек для пациентов с COVID-19

16:29 29.05.2020 (обновлено: 16:30 29.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкКойки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией
Койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Койки для пациентов с COVID-19 в Костромской области заняты только на 30%, заявил губернатор Сергей Ситников в ходе встречи по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.
"В соответствии с поставленными вами задачами в Костромской области развернуто 400 коек стационарных в семи медицинских организациях… На сегодняшний день заполняемость специализированного коечного фонда составляет всего 30%", - рассказал Ситников.
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Он отметил, что проблем с кадрами, лекарствами, средствами индивидуальной защиты в регионе нет.

"Проблемным остается вопрос обеспеченности нормативным количеством аппаратов ИВЛ… При этом отмечу, что за весь период лечения больных одновременно было задействовано всего лишь семь аппаратов искусственной вентиляции легких".

Губернатор Костромской области Сергей Ситников на заседании Делового клуба на Тверской.
Сергей Ситников
Губернатор Костромской области
С начала пандемии в Костромской области заболел коронавирусом 691 человек, из них 365 уже выздоровели. Девять пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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