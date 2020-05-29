Ивановские власти выделят средства на 29 агростартапов

ИВАНОВО, 29 мая – РИА Новости. В Ивановской области определили 29 победителей конкурсного отбора на предоставление грантов "Агростартап", средняя сумма гранта составила почти один миллион рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Эти средства могут быть израсходованы на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, животных, земель для ведения хозяйства, на строительство и ремонт производственных и складских помещений, а также на подключение объектов производства к инфраструктуре", – сказал собеседник агентства.
Этот вид государственной поддержки предоставляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Всего на реализацию этого мероприятия в текущем году в регионе выделено 24,9 миллиона рублей.
"Предоставление данного вида государственной поддержки позволит в этом году создать 26 новых сельскохозяйственных товаропроизводителей, каждый из которых до конца этого года организует минимум по одному постоянному рабочему месту. Работа вновь созданных предприятий АПК позволит увеличить объем производства сельхозпродукции в крестьянских хозяйствах", - отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов.