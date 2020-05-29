Ивановские власти выделят средства на 29 агростартапов

"Эти средства могут быть израсходованы на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, животных, земель для ведения хозяйства, на строительство и ремонт производственных и складских помещений, а также на подключение объектов производства к инфраструктуре", – сказал собеседник агентства.