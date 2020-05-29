Костромской губернатор пожаловался Путину на нехватку врачей в регионе

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Костромской области Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал на совещании с президентом России Владимиром Путиным о низкой обеспеченности врачами, в регионе не хватает 560 докторов.

Владимир Путин на совещании спросил у главы региона, как в Костромской области обстоит ситуация с обеспеченностью врачами.

"Обеспеченность врачами, к сожалению, у нас маленькая. Владимир Владимирович, докладываю. Восемь лет назад, когда я приехал в регион мы первые в стране запустили меры поддержки. Это и выделение жилья, и оплата работы в сельской местности. Все это нам позволило за очень короткий срок нарастить количество врачей на 360 тысяч человек. Следом за этим последовали меры федеральной поддержки, к нашей практике подтянулись в том числе и другие регионы. К сожалению, за последние два года у нас произошло сокращение врачей. Сегодня не хватает 560 докторов в Костромской области. Средним медицинским персоналом обеспечены полностью", - сказал Сергей Ситников.

Президент уточнил, что в этой связи планируют предпринять власти региона.

"Мы начинаем наращивать меры поддержки, приняли решение о дополнительных мерах поддержки в районном звене здравоохранения: это и дополнительные финансовые средства, это и возможность построить свое жилье, получить жилье бесплатно с возможностью его приватизации через шесть лет. Каждый год наращиваем объем целевиков, в этом году 120 человек выпускников медвузов должны прибыть в регион. Надеемся, все эти меры позволят нам за несколько лет проблему с докторами снять", - ответил губернатор.

Президент сообщил, что в целом в регионе отмечается увеличение объемов строительства на 17,6% при среднероссийском показателе 6,9% за предыдущие годы.

"Это говорит о чем? О том, что мощности есть, нужно просто настроить соответствующим образом финансовую систему, определить приоритеты таким образом, чтобы создавать привлекательные условия работы для медперсонала Костромской области. Самое главное, конечно, это жилье. Это номер один. Я думаю, что если вы выстроите соответствующим образом работу по этому направлению, то результат будет", - сказал президент.