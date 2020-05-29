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2020-05-29T16:17
https://ria.ru/20200529/1572186746.html
Клинцевич поддержал идею создать приложение для мигрантов
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РИА Новости

Клинцевич поддержал идею создать приложение для мигрантов

16:17 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Член Совета Федерации Франц Клинцевич поддержал идею обязать мигрантов создавать свой цифровой профиль в специальном приложении на смартфоне.
Ранее эксперты предложили МВД РФ создать цифровой профиль мигранта в специальном приложении, которое иностранцы должны будут установить на свои смартфоны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие.
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"Абсолютно правильная идея, она решит все вопросы, связанные с мигрантами в России. Давно это надо было сделать, а мы из-за политкорректности и толерантности упускали решение многих проблем", - заявил РИА Новости Клинцевич, член комитета Совфеда по обороне и безопасности.
По его мнению, для тех мигрантов, кто находится в стране легально и имеет легальный источник дохода, установить это приложение "не составит труда".
"А вот с учётом тех, кто задержался в стране, а работы нет, кто начинает не всегда законным способом добывать себе на жизнь - такая информация и контроль очень полезны", - убеждён сенатор.
По словам Клинцевича, работа такого приложения усложнит жизнь тех приезжих, кто работает или находится в стране нелегально, а ответственность их будет "гораздо выше".
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Совет Федерации РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Франц КлинцевичОбщество
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