Клинцевич поддержал идею создать приложение для мигрантов

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Член Член Совета Федерации Франц Клинцевич поддержал идею обязать мигрантов создавать свой цифровой профиль в специальном приложении на смартфоне.

Ранее эксперты предложили МВД РФ создать цифровой профиль мигранта в специальном приложении, которое иностранцы должны будут установить на свои смартфоны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие.

"Абсолютно правильная идея, она решит все вопросы, связанные с мигрантами в России. Давно это надо было сделать, а мы из-за политкорректности и толерантности упускали решение многих проблем", - заявил РИА Новости Клинцевич , член комитета Совфеда по обороне и безопасности.

По его мнению, для тех мигрантов, кто находится в стране легально и имеет легальный источник дохода, установить это приложение "не составит труда".

"А вот с учётом тех, кто задержался в стране, а работы нет, кто начинает не всегда законным способом добывать себе на жизнь - такая информация и контроль очень полезны", - убеждён сенатор.