В Костромской области детские лагеря планируют открыть с 1 июля

"Сейчас отрабатываем вызовы, с которыми столкнется регион в летний период. Если позволит ситуация, детские оздоровительные лагеря откроем с 1 июля. Вместе с тем, учитывая, что в июне большое количество детей останется без присмотра взрослых, отрабатываем форму организации занятости по месту жительства в разновозрастных отрядах и трудоустройства подростков", - сказал губернатор.

Он отметил, что благодаря вовремя принятым ограничительным мерам в регионе, включая введение масочного режима еще в апреле, с 12 мая в области удалось запустить основное число предприятий.

"В целом сейчас осуществляют трудовую деятельность более 97% граждан, занятых в экономике. Пока не можем себе позволить открыть гостиницы, объекты досуга, общественного питания. Подходим к этим вопросам с большой осторожностью", - заявил Ситников.