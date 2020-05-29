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2020-05-29T18:36
https://ria.ru/20200529/1572186717.html
В Костромской области детские лагеря планируют открыть с 1 июля
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РИА Новости

В Костромской области детские лагеря планируют открыть с 1 июля

16:16 29.05.2020 (обновлено: 18:36 29.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Власти Костромской области рассчитывают открыть детские оздоровительные лагеря с 1 июля, заявил губернатор Сергей Ситников в ходе встречи по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.
"Сейчас отрабатываем вызовы, с которыми столкнется регион в летний период. Если позволит ситуация, детские оздоровительные лагеря откроем с 1 июля. Вместе с тем, учитывая, что в июне большое количество детей останется без присмотра взрослых, отрабатываем форму организации занятости по месту жительства в разновозрастных отрядах и трудоустройства подростков", - сказал губернатор.
Он отметил, что благодаря вовремя принятым ограничительным мерам в регионе, включая введение масочного режима еще в апреле, с 12 мая в области удалось запустить основное число предприятий.
"В целом сейчас осуществляют трудовую деятельность более 97% граждан, занятых в экономике. Пока не можем себе позволить открыть гостиницы, объекты досуга, общественного питания. Подходим к этим вопросам с большой осторожностью", - заявил Ситников.
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