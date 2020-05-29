ГРОЗНЫЙ, 29 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него нет личного самолета, на котором, как пишут СМИ, он якобы летает в Москву.
В среду Кадыров впервые прокомментировал слухи о своей болезни, заявив, что он "абсолютно здоровый человек". В пятницу появились сообщения, что самолет главы Чечни вновь летал в Москву. Кадыров опубликовал в аккаунте своего помощника видеообращение, в котором опроверг сообщения о том, что он улетел в Москву на лечение.
"Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой и наш министр (здравоохранения) тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолета", - заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram со страницы министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. Трансляция велась из автомобиля, которым управлял Кадыров в поездке по центру Грозного.
Глава Чечни рассказал, что в прошлом у него был самолет, но от него пришлось избавиться, так как не было возможности содержать воздушное судно.
"У меня был самолет в 2006-2007 году, друзья скинулись, тогда я был первым вице-премьером (правительства Чечни). Это был российский самолет наш общий, но мы не имели возможности его содержать и списали. Больше у меня самолетов нет, все, что у меня есть, все знают", - сказал Кадыров.
Он подчеркнул, что "определенные люди днем и ночью занимаются болтологией, врут не стесняясь".
"Я вас прошу, оставьте нас в покое, мы не мешаем вам, мы не нарушаем ничьи права, мы здравомыслящие люди. Я прошу, не создавайте лишнее беспокойство для нашего народа", - призвал Кадыров авторов подобных сообщений.
Ранее сообщалось, что у Кадырова якобы заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов позднее заявлял, что "Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, - это все неправда".