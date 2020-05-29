Кадыров заявил, что у него нет личного самолета

"У меня был самолет в 2006-2007 году, друзья скинулись, тогда я был первым вице-премьером (правительства Чечни). Это был российский самолет наш общий, но мы не имели возможности его содержать и списали. Больше у меня самолетов нет, все, что у меня есть, все знают", - сказал Кадыров.