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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T17:02
https://ria.ru/20200529/1572186337.html
В Москве могут открыть ряд образовательных учреждений
https://cdn23.img.ria.ru/images/147551/68/1475516822_0:257:3001:1945_1036x0_80_0_0_f5b6322a747b200188abd00bc70942ce.jpg
РИА Новости

В Москве могут открыть ряд образовательных учреждений

16:11 29.05.2020 (обновлено: 17:02 29.05.2020)
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© Fotolia / denisismagilovДевушка за компьютером
Девушка за компьютером
© Fotolia / denisismagilov
Девушка за компьютером . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти Москвы на следующем этапе могут снять ограничения с образовательных учреждений, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.
Он отметил, что в Москве строгий карантин действует до 31 мая. Однако часть ограничений для производственных предприятий и строительных площадок была снята 12 мая.
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"Исходя из ситуации, на следующем этапе смягчительных мер жители смогут совершать прогулки и заниматься спортом на улице, откроем часть заведений. Следующий шаг - открытие торговых центров и некоторых образовательных учреждений", – заявил министр во время видеоконференции с участием руководителей городов-партнеров Берлина.
Основной темой обсуждения стало смягчение ограничительных мер при одновременной защите граждан, находящихся в группе риска. Стороны затронули вопросы организации общественной жизни: сохранение социальной дистанции, обязательное ношение масок, возвращение к нормальному функционированию производств и образовательных и социальных учреждений.
Участники конференции подчеркнули негативное влияние коронавирус на мировую и локальную экономику.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЧереминСергей СобянинМоскваОбщество
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