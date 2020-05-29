В Москве могут открыть ряд образовательных учреждений

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти Власти Москвы на следующем этапе могут снять ограничения с образовательных учреждений, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин

Он отметил, что в Москве строгий карантин действует до 31 мая. Однако часть ограничений для производственных предприятий и строительных площадок была снята 12 мая.

"Исходя из ситуации, на следующем этапе смягчительных мер жители смогут совершать прогулки и заниматься спортом на улице, откроем часть заведений. Следующий шаг - открытие торговых центров и некоторых образовательных учреждений", – заявил министр во время видеоконференции с участием руководителей городов-партнеров Берлина.

Основной темой обсуждения стало смягчение ограничительных мер при одновременной защите граждан, находящихся в группе риска. Стороны затронули вопросы организации общественной жизни: сохранение социальной дистанции, обязательное ношение масок, возвращение к нормальному функционированию производств и образовательных и социальных учреждений.

Участники конференции подчеркнули негативное влияние коронавирус на мировую и локальную экономику.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.