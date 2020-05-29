Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T17:11
https://ria.ru/20200529/1572184677.html
"Вооружена до зубов": китайское СМИ оценило новую российскую подлодку
https://cdn25.img.ria.ru/images/155754/21/1557542169_0:117:3433:2048_1036x0_80_0_0_5e14da655da15443c5c6c0a1b6794905.jpg
РИА Новости

"Вооружена до зубов": китайское СМИ оценило новую российскую подлодку

16:13 29.05.2020 (обновлено: 17:11 29.05.2020)
7188
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодводная лодка
Подводная лодка
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Подводная лодка. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Китайское издание "Гуанмин жибао" рассказало о российской подводной лодке пятого поколения проекта 545 "Лайка".
Водоизмещение подлодки будет составлять около 11,34 тысячи тонн, а скорость — 35 узлов. Предельная глубина погружения "Лайки" — 600 метров, а автономность по запасу провизии — 90 дней. Ее разработало конструкторское бюро "Малахит".
Корпус будет обшит несколькими слоями композиционных материалов с шумоподавляющими свойствами. Поэтому она должна быть тише лодок проекта "Ясень". При этом у "Лайки" будет единая интегрированная система управления с искусственным интеллектом. Согласно ожиданиям, подлодка будет находиться в строю 52 года.
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
23 мая, 05:17Новое оружие России
NI впечатлило возрождение "морского монстра" из России
Издание также перечислило и виды оружия, которые может нести "Лайка": среди них — крылатые ракеты 3М-14 "Калибр", противокорабельные ракеты 3М-55 "Оникс", переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", гиперзвуковые ракеты ЗМ-22 "Циркон", подводные ракеты "Хищник", торпеды "Физик-1", а также мини-торпеды МТПК-1, мини-ракеты ПМР-2 и другие.

"Можно сказать, что "Лайка" вооружена до зубов", — говорится в статье.

"Лайка", согласно задачам ВМФ, должна быть многоцелевой подлодкой с модульной конструкцией.
Издание отметило, что между кормовой частью командной рубки и кормой располагаются системы вертикального пуска крылатых ракет. Их в случае необходимости можно заменить модулем пуска баллистических ракет.
Подобные изменения должны снизить потребность в числе подводных лодок на задании, что также позволить уменьшить число матросов и обслуживающего персонала. Это, как подчеркивается в статье, поможет сэкономить "немало денег".
Однако издание напомнило о мнении, что на практике замена боевых модулей и оборудования — сложное дело, которое требует много сил и средств. Кроме того, из-за малого тоннажа на подлодке теоретически сложно разместить достаточное число баллистических ракет.
Полную версию статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
27 марта, 11:01
NI восхитился российским истребителем МиГ-35
22166034
Обсудить 8
РоссияОниксЦирконКалибрПЗРК «Игла»КитайВ мире
Популярные комментарии
Ещё одно чудо техники типа арматы или су-57 которые никому в мире ненужны, а россия покупает лишь потому чтоб заводы не простаивали.
29 мая, 16:16
Владимир Врун-гель
3000459
Завидуй молча )
29 мая, 16:29
ВКВладимир К.
4210002
Рекомендуем
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт оценил шансы "Академика Черского" достроить "Северный поток — 2"
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал, как США "обманули" Украину
Дамаск
Россия намерена расширить свои базы в Сирии
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Установка ракеты-носителя Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане
В российском разгонном блоке "Фрегат" выявили утечку токсичных паров
Газокомпрессорная станция на Украине
Добровольно в кабалу: Украина отдаст американцам последний ценный актив
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
Лента новостейМолния