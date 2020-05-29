"Вооружена до зубов": китайское СМИ оценило новую российскую подлодку

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Китайское издание " Китайское издание " Гуанмин жибао " рассказало о российской подводной лодке пятого поколения проекта 545 "Лайка".

Водоизмещение подлодки будет составлять около 11,34 тысячи тонн, а скорость — 35 узлов. Предельная глубина погружения "Лайки" — 600 метров, а автономность по запасу провизии — 90 дней. Ее разработало конструкторское бюро "Малахит".

Корпус будет обшит несколькими слоями композиционных материалов с шумоподавляющими свойствами. Поэтому она должна быть тише лодок проекта "Ясень". При этом у "Лайки" будет единая интегрированная система управления с искусственным интеллектом. Согласно ожиданиям, подлодка будет находиться в строю 52 года.

Издание также перечислило и виды оружия, которые может нести "Лайка": среди них — крылатые ракеты 3М-14 " Калибр ", противокорабельные ракеты 3М-55 "Оникс", переносной зенитный ракетный комплекс " Игла ", гиперзвуковые ракеты ЗМ-22 " Циркон ", подводные ракеты "Хищник", торпеды "Физик-1", а также мини-торпеды МТПК-1, мини-ракеты ПМР-2 и другие.

"Можно сказать, что "Лайка" вооружена до зубов", — говорится в статье.

"Лайка", согласно задачам ВМФ, должна быть многоцелевой подлодкой с модульной конструкцией.

Издание отметило, что между кормовой частью командной рубки и кормой располагаются системы вертикального пуска крылатых ракет. Их в случае необходимости можно заменить модулем пуска баллистических ракет.

Подобные изменения должны снизить потребность в числе подводных лодок на задании, что также позволить уменьшить число матросов и обслуживающего персонала. Это, как подчеркивается в статье, поможет сэкономить "немало денег".

Однако издание напомнило о мнении, что на практике замена боевых модулей и оборудования — сложное дело, которое требует много сил и средств. Кроме того, из-за малого тоннажа на подлодке теоретически сложно разместить достаточное число баллистических ракет.