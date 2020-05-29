МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти Москвы пока не приняли решение по открытию храмов, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости руководитель городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поэтапному возобновлению богослужений с участием прихожан.
"Такие рекомендации Роспотребнадзор действительно дал. Но принимать решения будут власти в зависимости от обстановки в каждом регионе. В настоящее время в Москве такого решения нет", - сообщил Сучков.
Он подчеркнул, что в городе уже начались послабления, но по храмам пока таких решений нет, и ему "трудно сказать, когда они будут".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.
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