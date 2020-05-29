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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:45
https://ria.ru/20200529/1572184470.html
Власти Москвы пока не приняли решение по открытию храмов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571719601_0:208:3271:2048_1036x0_80_0_0_ca033bcccb9c62357e98884ac6ae4147.jpg
РИА Новости

Власти Москвы пока не приняли решение по открытию храмов

15:45 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожий у храма Ильи Пророка в Черкизове в Москве во время режима самоизоляции жителей
Прохожий у храма Ильи Пророка в Черкизове в Москве во время режима самоизоляции жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Прохожий у храма Ильи Пророка в Черкизове в Москве во время режима самоизоляции жителей. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти Москвы пока не приняли решение по открытию храмов, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости руководитель городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поэтапному возобновлению богослужений с участием прихожан.
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"Такие рекомендации Роспотребнадзор действительно дал. Но принимать решения будут власти в зависимости от обстановки в каждом регионе. В настоящее время в Москве такого решения нет", - сообщил Сучков.
Он подчеркнул, что в городе уже начались послабления, но по храмам пока таких решений нет, и ему "трудно сказать, когда они будут".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
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