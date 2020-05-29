Власти Москвы пока не приняли решение по открытию храмов

"Такие рекомендации Роспотребнадзор действительно дал. Но принимать решения будут власти в зависимости от обстановки в каждом регионе. В настоящее время в Москве такого решения нет", - сообщил Сучков.

Он подчеркнул, что в городе уже начались послабления, но по храмам пока таких решений нет, и ему "трудно сказать, когда они будут".