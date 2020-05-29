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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:06
https://ria.ru/20200529/1572184269.html
Рассчитан индекс восстановления российских городов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570504377_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_c2483706c70c406c376c90df2b3d8c10.jpg
РИА Новости

Рассчитан индекс восстановления российских городов

15:48 29.05.2020 (обновлено: 16:06 29.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОпечатанная детская площадка
Опечатанная детская площадка
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Компания 2ГИС опубликовала индекс восстановления российских городов.
Индекс рассчитывался исходя из показателей мобильности и активности жителей города, а также спроса на различные товары и услуги. За 100% были приняты показатели марта 2020 года.
Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве
20 мая, 15:08Распространение нового коронавируса
В Москве зафиксировали рекордно низкое значение индекса самоизоляции
Пока в России полностью не восстановился ни один из 60 участвующих в исследовании городов. Средний уровень восстановления составил 66.
Быстрее всего возвращаются на доэпидемический уровень Новокузнецк (88), Набережные Челны (85), Кемерово, Магнитогорск (по 84) и Курган (81). Худшие показатели у Ростова-на-Дону (64), Санкт-Петербурга и Махачкалы (по 50), Москвы и Сочи (по 42).
Прохожие на улице в Москве
14:36Распространение нового коронавируса
Сервисом с графиком прогулок в Москве воспользовались более миллиона раз
В столице по-прежнему действует жесткий режим самоизоляции, который предусматривает введение пропусков, ограничение мобильности, соблюдение социальной дистанции и обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. Закрыты торговые и развлекательные центры, салоны красоты, образовательные учреждения, непродовольственные магазины.
С 1 июня власти начнут открываться непродовольственные точки и ярмарки выходного дня, а москвичи смогут заниматься спортом на улице и гулять по графику.
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Распространение нового коронавирусаКемеровоМагнитогорскКурганНабережные ЧелныРоссияМоскваСочиРостов-на-ДонуМахачкалаСанкт-ПетербургОбщество
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