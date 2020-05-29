Рассчитан индекс восстановления российских городов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Компания 2ГИС Компания 2ГИС опубликовала индекс восстановления российских городов.

Индекс рассчитывался исходя из показателей мобильности и активности жителей города, а также спроса на различные товары и услуги. За 100% были приняты показатели марта 2020 года.

Пока в России полностью не восстановился ни один из 60 участвующих в исследовании городов. Средний уровень восстановления составил 66.

В столице по-прежнему действует жесткий режим самоизоляции, который предусматривает введение пропусков, ограничение мобильности, соблюдение социальной дистанции и обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. Закрыты торговые и развлекательные центры, салоны красоты, образовательные учреждения, непродовольственные магазины.