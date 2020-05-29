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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:21
https://ria.ru/20200529/1572182528.html
В Петербурге вылечили от коронавируса 85-летнюю пациентку
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_8cc8c430dbd5e1d6d34a51d3e63797c3.jpg
РИА Новости

В Петербурге вылечили от коронавируса 85-летнюю пациентку

15:21 29.05.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Врачи Мариинской больницы в Петербурге вылечили от коронавируса 85-летнюю пациентку, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
"Двадцать седьмого апреля Нина Кременецкая поступила по скорой помощи в реанимацию Мариинской больницы с подтвержденным диагнозом COVID-19 и прошла весь путь пациента: от реанимации и перевода в инфекционное отделение до выписки", - говорится в сообщении.
В комитете подчеркнули, что Кременецкая работала в различных медицинских учреждениях города: от сестрорецкой больницы до Педиатрическом института, где прошла путь от акушера до главного врача.
"Когда я очнулась в Мариинской больнице, я шептала только одно слово: жить, жить, жить", - рассказала она.
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Кременецкая поблагодарила заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Мариинской больницы Павла Ермакова и лечащего врача Марину Ерину за помощь при лечении COVID-19.
По данным федерального оперштаба, в Петербурге за сутки выявлены 369 новых случаев коронавируса. Согласно материалам городского оперштаба, с начала пандемии выявлены 14 846 случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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