Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Врачи Мариинской больницы в Врачи Мариинской больницы в Петербурге вылечили от коронавируса 85-летнюю пациентку, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Двадцать седьмого апреля Нина Кременецкая поступила по скорой помощи в реанимацию Мариинской больницы с подтвержденным диагнозом COVID-19 и прошла весь путь пациента: от реанимации и перевода в инфекционное отделение до выписки", - говорится в сообщении.

В комитете подчеркнули, что Кременецкая работала в различных медицинских учреждениях города: от сестрорецкой больницы до Педиатрическом института, где прошла путь от акушера до главного врача.

"Когда я очнулась в Мариинской больнице, я шептала только одно слово: жить, жить, жить", - рассказала она.

Кременецкая поблагодарила заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Мариинской больницы Павла Ермакова и лечащего врача Марину Ерину за помощь при лечении COVID-19.

По данным федерального оперштаба, в Петербурге за сутки выявлены 369 новых случаев коронавируса. Согласно материалам городского оперштаба, с начала пандемии выявлены 14 846 случаев COVID-19.