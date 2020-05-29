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2020-05-29T15:22
https://ria.ru/20200529/1572182182.html
Суд посчитал, что Захарченко не полностью расплатился с государством
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РИА Новости

Суд посчитал, что Захарченко не полностью расплатился с государством

15:15 29.05.2020 (обновлено: 15:22 29.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дмитрий Захарченко. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Кассационный суд удовлетворил представление Генпрокуратуры РФ и отменил решение Мосгорсуда, по которому с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его бывшей жены не стали взыскивать 320 тысяч долларов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры России и отменил решение Мосгорсуда, который в декабре прошлого года необоснованно отклонил часть иска о взыскании с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его сожительницы Яны Саратовцевой 320 тысяч долларов США, полученных из незаконных источников", - говорится в сообщении.
Дмитрий Захарченко
22 мая, 16:35
Адвокат посетил экс-полковника Захарченко в СИЗО
В апреле 2019 года Никулинский суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства имущество на 460 миллионов рублей, которое принадлежало близким полковника. В заявлении речь шла о крупных суммах наличности, ценных бумагах и двух нежилых помещениях в Подмосковье, арендуемых магазином "Пятерочка". При этом суд не стал брать с родственников Захарченко 320 тысяч долларов в счет стоимости сережек, купленных полковником Саратовцевой во время поездки в Нью-Йорк, на чем также настаивала Генпрокуратура. Мосгорсуд признал это решение законным в декабре.
В рамках первого иска Генпрокуратуры у Захарченко и его окружения изъяли активы на 9 миллиардов рублей.
Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог. Захарченко был осужден на 12,5 лет колонии и лишен звания.
Рассмотрение по существу дела полковника МВД Д. Захарченко
5 мая, 01:00
СМИ узнало о судьбе "пропавшего" экс-полковника Захарченко в СИЗО
2940000
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Пятерочка (сеть магазинов)Нью-Йорк (город)Московская область (Подмосковье)Дмитрий ЗахарченкоГенеральная прокуратура РФОбщество
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