Трамп заявил, что Twitter сделал его "своей целью"

Ранее в компании заявили, что секция 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года защищает американские инновации и свободу выражения, она опирается на фундамент демократических ценностей, а односторонние попытки ее подрыва угрожают будущему онлайновых высказываний и свободе интернета.