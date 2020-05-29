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2020-05-29T15:01
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Зеленский поблагодарил ЕС за выделение Украине второго транша помощи
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РИА Новости

Зеленский поблагодарил ЕС за выделение Украине второго транша помощи

15:01 29.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за решение выделить стране второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро.
В пятницу на сайте Европейской комиссии появилось сообщение, в котором говорится о решении выделить Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Отмечается, что суммарно с этим траншем ЕС уже предоставил Украине 3,8 миллиарда евро в качестве займа.
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"Благодарен ЕС и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за решение выделить Украине второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 миллионов евро, о чем говорили на прошлой неделе. Своевременная поддержка от наших европейских друзей для сохранения стабильности украинской экономики во время COVID-19", - написал Зеленский в своем Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились о том, что Киев получит второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 миллионов евро в ближайшие недели.
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