Зеленский поблагодарил ЕС за выделение Украине второго транша помощи

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за решение выделить стране второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро.
В пятницу на сайте Европейской комиссии появилось сообщение, в котором говорится о решении выделить Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Отмечается, что суммарно с этим траншем ЕС уже предоставил Украине 3,8 миллиарда евро в качестве займа.
"Благодарен ЕС и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за решение выделить Украине второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 миллионов евро, о чем говорили на прошлой неделе. Своевременная поддержка от наших европейских друзей для сохранения стабильности украинской экономики во время COVID-19", - написал Зеленский в своем Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились о том, что Киев получит второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 миллионов евро в ближайшие недели.