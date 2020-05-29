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2020-05-29T14:59
https://ria.ru/20200529/1572181202.html
Эксперты предупредили о неоднозначности последствий дельфинотерапии
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РИА Новости

Эксперты предупредили о неоднозначности последствий дельфинотерапии

14:59 29.05.2020
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаДельфин
Дельфин
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Дельфин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Дельфинотерапия может принести человеку как пользу, так и вред: в бассейнах, где содержатся дельфины, количество микроорганизмов превышает нормы, предусмотренные для купания человека, кроме того, от дельфинов к людям могут передаваться микробы, способные вызывать ангину и более тяжелые заболевания, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее стало известно, что в тексте проекта заключения экспертной рабочей группы федерального уровня отметила, что выловленных белух и дельфинов можно использовать для реабилитации детей-инвалидов.
"Связь между плаванием с дельфинами и заражением человека редко показывают, ее даже родители не могут определить. Микробы, которые к нам попадают, они условно патогенные. Это значит, что они вызывают болезни при определенных условиях. Эти условия - это ослабленный организм или слишком много микробов. Вот ребенок поплавал в воде, а через какое-то время у него стрептококковая ангина. Мама подумает, что он переохладился, но на дельфина она не подумает", - сказала доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии Татьяна Денисенко.
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Эксперт уточнила, что анализ воды в бассейнах дельфинариев на наличие микроорганизмов всегда давал многократное превышение норм, установленных для плавательных бассейнов.
С мнением ветеринара согласен член совета по морским млекопитающим, один из российских участников команды исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто зоолог Григорий Цидулко.
"Дельфины как любые большие дикие животные в состоянии длительного стресса могут быть агрессивны и опасны для людей. Они могут их травмировать. При любой терапии с участием животных: лошадей, собак – есть не менее положительные результаты, и такие же хорошие результаты дают упражнения детей в водной среде (без животных). Высокая эффективность дельфинотерапии – это миф. Никакого уникального лечения ультразвуком, которым дельфины якобы могут воздействовать на больных людей, не происходит", - сказал Цидулко.
Он также добавил, что в России плавание с дельфинами не признается как метод лечения и реабилитации.
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В свою очередь директор благотворительного фонда "Плюс помощь детям" Мария Климашкина заявила, что фонд никогда не собирает деньги на дельфинотерапию и выступает за продолжительную терапию, а также за создание повседневных комфортных условий жизни детей и их родителей.
"Фонд помогает детям с тяжелыми заболеваниями и детям дошкольного возраста с инвалидностью. К нам постоянно сыплются просьбы со всей страны оплатить разную реабилитацию, в том числе дельфинотерапию. Надо задавать вопрос: какую задачу решает дельфинотерапия? Дельфины - это про очень позитивные эмоции, которые и стоят за такой терапией. Люди поехали на море, расслабились и получили яркие впечатления. Родители видят измерения в новой реальности, большей включенностью. Мы, как фонд, акцентируем внимание родителей в домашних условиях, не общаясь с животными, которые должны жить в дикой природе. Эмоциональный отклик надо искать другими способами", - сказала Климашкина.
Она также отметила, что родители с детьми-инвалидами стремятся в дельфинарии, потому что не могут найти в других местах элементарных условий для плавания детей: мало оборудованных бассейнов и пляжей.
Как уточнила физический терапевт, реабилитолог Диана Яцына, обычно врачи отговаривают родителей тратить деньги на дельфинотерапию, потому что это дорогостоящее мероприятие, эффект которого не доказан.
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