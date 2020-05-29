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2020-05-29T14:59
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В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции силовиков в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции силовиков в Донбассе

14:59 29.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики уничтожила позицию украинских силовиков в Донбассе, с которой, по данным ЛНР, велся обстрел подконтрольного республике села Пришиб, заявил в пятницу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР, подразделения МВД, а также медучреждения республики переведены на усиленный режим. Представительство ЛНР в СЦКК заявило об обстреле в четверг со стороны украинских силовиков подконтрольного республики села Пришиб.
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"Для подавления огневой активности боевиков были приняты адекватные меры. В ходе ответного огня из незапрещенного минскими договоренностями вооружения огневая точка противника, с которой каратели регулярно терроризировали мирных жителей республики, была уничтожена", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что в результате ответного огня народной милиции ЛНР два украинских силовика погибли и трое были ранены.
"Хотим напомнить украинским военнослужащим о неотвратимости воздействия за свои преступные действия: на каждый выстрел, выпущенный в сторону республики, вас ждет соизмеримый ответ", - уточнил представитель оборонного ведомства республики.
Украинские военные
14:19
В ЛНР заявили о предотвращении провокации силовиков в Донбассе
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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Молодцы!!!
29 мая, 15:00
Арсений Новиков
1200000
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