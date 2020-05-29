В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики уничтожила позицию украинских силовиков в Донбассе , с которой, по данным ЛНР, велся обстрел подконтрольного республике села Пришиб, заявил в пятницу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР, подразделения МВД, а также медучреждения республики переведены на усиленный режим. Представительство ЛНР в СЦКК заявило об обстреле в четверг со стороны украинских силовиков подконтрольного республики села Пришиб.

"Для подавления огневой активности боевиков были приняты адекватные меры. В ходе ответного огня из незапрещенного минскими договоренностями вооружения огневая точка противника, с которой каратели регулярно терроризировали мирных жителей республики, была уничтожена", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что в результате ответного огня народной милиции ЛНР два украинских силовика погибли и трое были ранены.