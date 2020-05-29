В Испании приняли закон о минимальном прожиточном доходе

"Совет министров принял закон о минимальном прожиточном доходе, огромный шаг в борьбе с неравенством в нашей стране. Принять этот закон было обязательством правительства, чтобы снизить уровень бедности, в первую очередь детской. Экономический кризис, вызванный пандемией, привел к тому, что сроки были ускорены", - заявила на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров официальный представитель правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро.

При этом если доход есть, но он меньше, чем эти суммы, то государство обязуется доплачивать разницу, но не больше. Это, по мнению Иглесиаса, будет гарантировать, что люди, несмотря на получение пособия, будут заинтересованы в поиске работы. При этом люди, имеющие работу, но чьи доходы крайне низкие, также будут иметь право на пособие.