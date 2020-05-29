В Крыму ребенок погиб при пожаре в частном доме

"Огнем был охвачен дом на площади 50 квадратных метров, горели второй и третий мансардный этаж с частичным обрушением кровли. Собственница дома сообщила, что ей удалось самостоятельно вынести из горящего дома одного ребенка, второй остался внутри... Тело ребенка обнаружили в одной из комнат, в которой произошло обрушение кровли. К сожалению, его спасти не удалось, медиками констатирована смерть мальчика", - говорится в сообщении.
5 мая 2019, 11:42Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
По информации спасателей, женщина и ее второй ребенок в удовлетворительном состоянии госпитализированы в городскую больницу. На месте находятся психологи, матери оказывается помощь. Пожар ликвидирован.