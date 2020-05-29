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В Крыму ребенок погиб при пожаре в частном доме
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РИА Новости

В Крыму ребенок погиб при пожаре в частном доме

14:48 29.05.2020 (обновлено: 15:00 29.05.2020)
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике КрымСотрудники МЧС во время ликвидации пожара по улице Малиновая 161 в Феодосии
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара по улице Малиновая 161 в Феодосии
© Фото : ГУ МЧС РФ по Республике Крым
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара по улице Малиновая 161 в Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Один ребенок погиб, второго удалось спасти во время пожара в частном доме в Феодосии на юго-восточном побережье Крыма, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"Огнем был охвачен дом на площади 50 квадратных метров, горели второй и третий мансардный этаж с частичным обрушением кровли. Собственница дома сообщила, что ей удалось самостоятельно вынести из горящего дома одного ребенка, второй остался внутри... Тело ребенка обнаружили в одной из комнат, в которой произошло обрушение кровли. К сожалению, его спасти не удалось, медиками констатирована смерть мальчика", - говорится в сообщении.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве
5 мая 2019, 11:42
Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
По информации спасателей, женщина и ее второй ребенок в удовлетворительном состоянии госпитализированы в городскую больницу. На месте находятся психологи, матери оказывается помощь. Пожар ликвидирован.
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ФеодосияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымПроисшествия
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