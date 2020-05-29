В Псковской области нашли тело второй пропавшей девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. В Псковской области обнаружили в реке тело второй пропавшей девочки, сообщает региональный главк Следственного комитета.
Две 15-летние девочки пропали в Островском районе вечером 27 мая. Их искали полицейские, спасатели, военнослужащие Псковского гарнизона, волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт" и местные жители. Накануне водолазы нашли тело одной девочки в реке Утроя в районе деревни Елины. Признаков насильственной смерти не обнаружили, по предварительным данным, девочка утонула.
Тело второй девочки нашли в полутора километрах ниже по течению от предполагаемого места вхождения в воду.
На месте обнаружения тела работают следователи. Причины смерти девочек установит судебно-медицинская экспертиза.
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