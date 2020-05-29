Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T15:06
https://ria.ru/20200529/1572179691.html
В Псковской области нашли тело второй пропавшей девочки
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572179063_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_e7ae20590d34989e905bfa4433c0d3dc.jpg
РИА Новости

В Псковской области нашли тело второй пропавшей девочки

14:44 29.05.2020 (обновлено: 15:06 29.05.2020)
9662
© Фото : СК РФ по Псковской областиПоисковые мероприятия в деревне Елины Островского района Псковской области
Поисковые мероприятия в деревне Елины Островского района Псковской области
© Фото : СК РФ по Псковской области
Поисковые мероприятия в деревне Елины Островского района Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. В Псковской области обнаружили в реке тело второй пропавшей девочки, сообщает региональный главк Следственного комитета.
Две 15-летние девочки пропали в Островском районе вечером 27 мая. Их искали полицейские, спасатели, военнослужащие Псковского гарнизона, волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт" и местные жители. Накануне водолазы нашли тело одной девочки в реке Утроя в районе деревни Елины. Признаков насильственной смерти не обнаружили, по предварительным данным, девочка утонула.
Тело второй девочки нашли в полутора километрах ниже по течению от предполагаемого места вхождения в воду.
На месте обнаружения тела работают следователи. Причины смерти девочек установит судебно-медицинская экспертиза.
Что делать, если потерялся ребенок
28 января, 12:12
Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.
2341631212
Обсудить 5
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Островский районПсковская областьПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Автомобиль скорой помощи
На Ставрополье один человек погиб в ДТП
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане
Режиссер Самвел Гаспаров
Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
Лента новостейМолния