В Псковской области в реке обнаружили тело 15-летней девочки

"Сегодня в ходе поисковых работ водолазной группой аварийно-спасательной службы региона из реки Утроя в деревне Елины Островского района извлечено тело одной пострадавшей. Поиски ее ровесницы продолжаются до сих пор. Осмотром тела признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительным данным, девочка утонула", - говорится в сообщении.