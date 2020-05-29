В Псковской области в реке обнаружили тело 15-летней девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства гибели 15-летней девочки, тело которой обнаружили в реке в Псковской области, поиски ее сверстницы продолжаются, сообщает региональное СУСК РФ.
Сообщение о безвестном исчезновении в Островском районе двух 15-летних девочек поступило в правоохранительные органы вечером 27 мая.
В поиске девочек были задействованы правоохранительные органы, поисково-спасательные отряды МЧС, военнослужащие Псковского гарнизона, волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт" и местные жители.
"Сегодня в ходе поисковых работ водолазной группой аварийно-спасательной службы региона из реки Утроя в деревне Елины Островского района извлечено тело одной пострадавшей. Поиски ее ровесницы продолжаются до сих пор. Осмотром тела признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительным данным, девочка утонула", - говорится в сообщении.
Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти девочки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи опрашивают свидетелей, в том числе родителей и близких семьи, изучают условия жизни и воспитания детей.