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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:41
https://ria.ru/20200529/1572179326.html
Московские медики помогают бороться с COVID-19 в шести регионах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071766_0:0:3133:1763_1036x0_80_0_0_5bdab4654541e7a3c7dd010ab464a6b1.jpg
РИА Новости

Московские медики помогают бороться с COVID-19 в шести регионах

14:41 29.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк Медицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Медики из Москвы помогают бороться с коронавирусом в шести регионах России, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что столица направит бригады врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом. Первые мультидисциплинарные бригады врачей на две недели отправятся в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край. Также в регионы будут направлены средства защиты, медикаменты и необходимое оборудование для лечения коронавирусной инфекции.

"По поручению президента и мэра Москвы мы уже направили такие мультидисциплинарные бригады в шесть регионов. Они уже добрались и на самом деле приступили к работе. Мы специально формировали мультидисциплинарные бригады, которые позволяют закрыть все вопросы, связанные с коронавирусом", - сообщила Ракова в интервью "России 24".

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Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаРеспублика ДагестанРеспублика Северная Осетия - АланияСергей СобянинВладимир ПутинРеспублика ИнгушетияМоскваЗабайкальский крайОбщество
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