Московские медики помогают бороться с COVID-19 в шести регионах

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Медики из Москвы помогают бороться с коронавирусом в шести регионах России, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что столица направит бригады врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом. Первые мультидисциплинарные бригады врачей на две недели отправятся в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край. Также в регионы будут направлены средства защиты, медикаменты и необходимое оборудование для лечения коронавирусной инфекции.
"По поручению президента и мэра Москвы мы уже направили такие мультидисциплинарные бригады в шесть регионов. Они уже добрались и на самом деле приступили к работе. Мы специально формировали мультидисциплинарные бригады, которые позволяют закрыть все вопросы, связанные с коронавирусом", - сообщила Ракова в интервью "России 24".
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