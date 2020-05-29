Московские медики помогают бороться с COVID-19 в шести регионах

"По поручению президента и мэра Москвы мы уже направили такие мультидисциплинарные бригады в шесть регионов. Они уже добрались и на самом деле приступили к работе. Мы специально формировали мультидисциплинарные бригады, которые позволяют закрыть все вопросы, связанные с коронавирусом", - сообщила Ракова в интервью "России 24".