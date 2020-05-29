В Миннеаполисе задержали репортера CNN, освещавшего беспорядки

"Репортер CNN и его съемочная группа были задержаны сегодня утром в Миннеаполисе за выполнение своей работы, несмотря на то что они представились - это явное нарушение их прав, обозначенных в Первой поправке. Власти Миннесоты, в том числе губернатор, должны немедленно освободить трех сотрудников CNN", - говорится в заявлении CNN в Twitter.
Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed— CNN (@CNN) May 29, 2020
В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.
В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.
Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.
Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.
Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.
Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.
События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.
События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.
Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.
Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.
К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.
Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.
Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.
На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.
На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.
Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.
Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.
Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.
В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.
Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.
Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.
События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.
Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.
К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.
Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.
На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.
Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.
Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.