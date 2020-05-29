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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:28
https://ria.ru/20200529/1572178297.html
Глава Роспечати рассказал о проблемах издателей из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155278/54/1552785467_0:170:2048:1322_1036x0_80_0_0_b001a7518d2fd35e9f217f96adca289a.jpg
РИА Новости

Глава Роспечати рассказал о проблемах издателей из-за коронавируса

14:28 29.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Роспечати Михаил Сеславинский
Глава Роспечати Михаил Сеславинский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Глава Роспечати Михаил Сеславинский. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Издательская отрасль и продавцы книг испытывают самые серьезные проблемы из-за коронавируса, включение СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии, им особенно необходимо, сообщил РИА Новости глава Роспечати Михаил Сеславинский.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства в пятницу.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
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Волин объяснил включение СМИ в перечень пострадавших отраслей
"Надо сказать, что работа над этим постановлением правительства была непростой. Она заняла добрых полтора месяца. И понятно, что в условиях, когда вся экономика страны находится в сложной ситуации, нам нужны были четкие аргументы, которые демонстрировали бы, что отрасль СМИ требует серьезной поддержки. Мы основываемся на данных о падении рекламного рынка. Серьезные, самые серьезные проблемы существуют у издательской отрасли, у книгораспространения. И выход этого постановления правительства, которое дает преференции как по кредитной политике, так и по другим финансовым показателям, большое подспорье для медиаиндустрии", - рассказал Сеславинский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)Михаил СеславинскийОбщество
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Ай-ай, плохо рекламному рынку...
29 мая, 14:36
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