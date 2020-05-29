Глава Роспечати рассказал о проблемах издателей из-за коронавируса

"Надо сказать, что работа над этим постановлением правительства была непростой. Она заняла добрых полтора месяца. И понятно, что в условиях, когда вся экономика страны находится в сложной ситуации, нам нужны были четкие аргументы, которые демонстрировали бы, что отрасль СМИ требует серьезной поддержки. Мы основываемся на данных о падении рекламного рынка. Серьезные, самые серьезные проблемы существуют у издательской отрасли, у книгораспространения. И выход этого постановления правительства, которое дает преференции как по кредитной политике, так и по другим финансовым показателям, большое подспорье для медиаиндустрии", - рассказал Сеславинский.