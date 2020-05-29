Глава Роспечати рассказал о проблемах издателей из-за коронавируса

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Издательская отрасль и продавцы книг испытывают самые серьезные проблемы из-за коронавируса, включение СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии, им особенно необходимо, сообщил РИА Новости глава Роспечати Михаил Сеславинский.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства в пятницу.
"Надо сказать, что работа над этим постановлением правительства была непростой. Она заняла добрых полтора месяца. И понятно, что в условиях, когда вся экономика страны находится в сложной ситуации, нам нужны были четкие аргументы, которые демонстрировали бы, что отрасль СМИ требует серьезной поддержки. Мы основываемся на данных о падении рекламного рынка. Серьезные, самые серьезные проблемы существуют у издательской отрасли, у книгораспространения. И выход этого постановления правительства, которое дает преференции как по кредитной политике, так и по другим финансовым показателям, большое подспорье для медиаиндустрии", - рассказал Сеславинский.
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