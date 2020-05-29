Эксперт рассказал о разных трактовках в США инцидента в Миннеаполисе

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Различные политические силы в США будут интерпретировать случившееся в Миннеаполисе в зависимости от своих собственных идеологических установок: или упирать на проявления расизма со стороны полиции, или говорить о том, что подобные погромы кем-то спланированы, считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Различные политические силы в США будут интерпретировать случившееся в Миннеаполисе в зависимости от своих собственных идеологических установок: или упирать на проявления расизма со стороны полиции, или говорить о том, что подобные погромы кем-то спланированы, считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок

Массовые беспорядки в американском городе продолжаются третий день, люди протестуют против действий полицейских, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В ночь на пятницу протестующие сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете. Очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте инцидента отсутствовали бойцы Национальной гвардии, которых губернатор штата Миннесота мобилизовал для подавления беспорядков.

"Различные политические силы будут интерпретировать случившееся в Миннеаполисе в зависимости от своих собственных идеологических установок. Кто-то будет упирать на бедность и неустроенность афроамериканцев и проявление расизма со стороны полиции, кто-то, напротив, будет говорить о том, что подобные погромы кем-то спланированы, а полиция недостаточно хорошо экипирована спецсредствами и личным составом, чтобы быстро реагировать на массовое буйство", - сказал эксперт РИА Новости.

Он обратил внимание, что, составляя порядка 13% населения США , чернокожие, однако, существенно чаще попадают в поле зрения полиции и оказываются в тюрьме, чем белые. "К этому факту в последние годы было приковано общественное внимание, а расовый вопрос стал одним из ключевых в политических дебатах в США", - указал политолог.

Так, по его словам, республиканцы в основном обещают "навести порядок" в преимущественно "чёрных" районах, где уровень преступности выше, чем в среднем по стране, а демократы обращают внимание на факты неоправданной полицейской жестокости в отношении этнических меньшинств, даже если речь идёт о преступниках.

"Дебаты продолжаются, однако количество случаев полицейской жестокости в США неуклонно падает. Одновременно растёт прозрачность деятельности полиции: камеры есть не только у всех участников или очевидцев действий полиции, но также и у самих полицейских — нательные камеры стали с недавнего времени обязательными для американских полицейских. В силу появившейся прозрачности больше фактов полицейского произвола становится доступным широкой публике практически в режиме онлайн. Такая медийность приводит многих к ложному представлению о том, что жестокости со стороны правоохранительных органов становится всё больше и больше", - отметил аналитик.

Говоря о происшедшем в Миннеаполисе, эксперт обратил внимание, что несмотря на то, что четырёх полицейских после смерти Флойда уволили, а в ФБР начали в их отношении расследование, после публикации "вирусного" ролика среди чернокожего населения города началась волна протестов, переросших в погромы и грабежи.