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2020-05-29T20:44
https://ria.ru/20200529/1572177768.html
Эксперт рассказал о разных трактовках в США инцидента в Миннеаполисе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572165238_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6d65d5ab2c894d736c95448df655f7cb.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о разных трактовках в США инцидента в Миннеаполисе

14:20 29.05.2020 (обновлено: 20:44 29.05.2020)
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© REUTERS / Carlos BarriaАкция протеста в Миннеаполисе
Акция протеста в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Различные политические силы в США будут интерпретировать случившееся в Миннеаполисе в зависимости от своих собственных идеологических установок: или упирать на проявления расизма со стороны полиции, или говорить о том, что подобные погромы кем-то спланированы, считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
Массовые беспорядки в американском городе продолжаются третий день, люди протестуют против действий полицейских, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В ночь на пятницу протестующие сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете. Очевидцы сообщают в соцсетях, что на месте инцидента отсутствовали бойцы Национальной гвардии, которых губернатор штата Миннесота мобилизовал для подавления беспорядков.
Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
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"Различные политические силы будут интерпретировать случившееся в Миннеаполисе в зависимости от своих собственных идеологических установок. Кто-то будет упирать на бедность и неустроенность афроамериканцев и проявление расизма со стороны полиции, кто-то, напротив, будет говорить о том, что подобные погромы кем-то спланированы, а полиция недостаточно хорошо экипирована спецсредствами и личным составом, чтобы быстро реагировать на массовое буйство", - сказал эксперт РИА Новости.
Он обратил внимание, что, составляя порядка 13% населения США, чернокожие, однако, существенно чаще попадают в поле зрения полиции и оказываются в тюрьме, чем белые. "К этому факту в последние годы было приковано общественное внимание, а расовый вопрос стал одним из ключевых в политических дебатах в США", - указал политолог.
Полицейские во время беспорядков в Миннеаполисе
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Так, по его словам, республиканцы в основном обещают "навести порядок" в преимущественно "чёрных" районах, где уровень преступности выше, чем в среднем по стране, а демократы обращают внимание на факты неоправданной полицейской жестокости в отношении этнических меньшинств, даже если речь идёт о преступниках.
"Дебаты продолжаются, однако количество случаев полицейской жестокости в США неуклонно падает. Одновременно растёт прозрачность деятельности полиции: камеры есть не только у всех участников или очевидцев действий полиции, но также и у самих полицейских — нательные камеры стали с недавнего времени обязательными для американских полицейских. В силу появившейся прозрачности больше фактов полицейского произвола становится доступным широкой публике практически в режиме онлайн. Такая медийность приводит многих к ложному представлению о том, что жестокости со стороны правоохранительных органов становится всё больше и больше", - отметил аналитик.
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
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Говоря о происшедшем в Миннеаполисе, эксперт обратил внимание, что несмотря на то, что четырёх полицейских после смерти Флойда уволили, а в ФБР начали в их отношении расследование, после публикации "вирусного" ролика среди чернокожего населения города началась волна протестов, переросших в погромы и грабежи.
"Собственно, происходящее в последние дни в Миннеаполисе уже идёт по своей логике, не связанной непосредственно с изначальным сюжетом. Сейчас под видом возмущения действиями полиции чернокожие протестующие занимаются банальными преступлениями и вандализмом", - констатировал Бышок.
Массовые беспорядки в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день.

Протестующие в Миннеаполисе поджигают полицейский участок
1 из 15

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

Протестующий возле полицейского участка в Миннеаполисе
2 из 15

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen
© AP Photo / Julio Cortez

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
3 из 15

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

© AP Photo / Julio Cortez
© AP Photo / Julio Cortez

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
4 из 15

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

© AP Photo / Julio Cortez
© REUTERS / Carlos Barria

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
5 из 15

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Carlos Barria

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

Беспорядки в Миннеаполисе
6 из 15

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Carlos Barria

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Девушка с травмами, полученными во время протестов в Миннеаполисе
7 из 15

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

Демонстрация после гибели Джорджа Флойда у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США
8 из 15

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen
© REUTERS / Eric Miller

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

Беспорядки в Миннеаполисе
9 из 15

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Eric Miller

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

Люди собрались возле правительственного центра округа Хеннепин, чтобы почтить минутой молчания погибшего Джорджа Флойда
10 из 15

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

Беспорядки в Миннеаполисе
11 из 15

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
© AP Photo / Kerem Yucel

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

Протестующие на парковке магазина Target рядом с третьим полицейским участком в Миннеаполисе. 28 мая 2020 года
12 из 15

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

© AP Photo / Kerem Yucel
© AP Photo / Jim Mone

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
13 из 15

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

© AP Photo / Jim Mone
© REUTERS / Eric Miller

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
14 из 15

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Carlos Barria

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

Люди у импровизированного мемориала в честь афроамериканца Джорджа Флойда на месте его гибели
15 из 15

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

© REUTERS / Carlos Barria
1 из 15

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день.

© REUTERS / Carlos Barria
2 из 15

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen
3 из 15

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

© AP Photo / Julio Cortez
4 из 15

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

© AP Photo / Julio Cortez
5 из 15

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

© REUTERS / Carlos Barria
6 из 15

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

© REUTERS / Carlos Barria
7 из 15

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Carlos Barria
8 из 15

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen
9 из 15

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

© REUTERS / Eric Miller
10 из 15

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

© REUTERS / Eric Miller
11 из 15

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
12 из 15

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

© AP Photo / Kerem Yucel
13 из 15

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

© AP Photo / Jim Mone
14 из 15

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

© REUTERS / Eric Miller
15 из 15

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

© REUTERS / Carlos Barria
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Обсудить 1
Джордж ФлойдБеспорядки в МиннеаполисеСтанислав БышокМиннеаполисСШАВ мире
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