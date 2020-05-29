COVID-19 ускорил структурные изменения во многих сферах, заявил академик

"Пандемия обнажила многие асимметрии текущих мировых трендов, резко ускорила структурные изменения в политике, в экономике, в технологиях, в социальных процессах. В мирное время они могли бы растянуться на все 2020-е годы, но сейчас, конечно, время спрессовано", - сказал он в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".