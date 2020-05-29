COVID-19 ускорил структурные изменения во многих сферах, заявил академик

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пандемия COVID-19 ускорила структурные изменения во многих сферах и обнажила асимметрию текущих мировых трендов, считает президент ИМЭМО РАН, академик РАН Александр Дынкин.
"Пандемия обнажила многие асимметрии текущих мировых трендов, резко ускорила структурные изменения в политике, в экономике, в технологиях, в социальных процессах. В мирное время они могли бы растянуться на все 2020-е годы, но сейчас, конечно, время спрессовано", - сказал он в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".
"Возникает такая структурная асимметрия: Китай ищет компромиссы, а США хотят остановить, затормозить его рост, не договариваясь. Вот такая ситуация сложилась сегодня. Конечно, эта асимметрия - часть постковидного мирового порядка. Наверняка она очень опасна", - добавил Дынкин.
Очередной виток ухудшения отношений КНР и США наблюдается на фоне пандемии коронавируса. Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. В свою очередь, Китай считает, что США намеренно пытается помешать реализации торговой сделки между странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.