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Наземное обслуживание космодромов включили в список пострадавших отраслей
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РИА Новости

Наземное обслуживание космодромов включили в список пострадавших отраслей

14:11 29.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Космодром "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Наземное обслуживание на космодромах включено в перечень пострадавших из-за новой коронавирусной инфекции отраслей, говорится в постановлении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на сайте кабмина.
Ранее документ включал в себя предприятия группы ОКВЭД 52.23.1 (Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом), теперь будет ОКВЭД 52.23 (Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом).
Данная группа включает в себя деятельность, связанную с перевозкой воздушным и космическим транспортом пассажиров, космонавтов, животных или грузов, включая деятельность (эксплуатацию) зданий и сооружений, таких как терминалы авиаперевозчиков, управление аэропортами и воздушным движением, наземное обслуживание на аэродромах и космодромах. Кроме того, туда входит тушение пожаров и предупреждение пожароопасных ситуаций на аэродромах и космодромах.
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