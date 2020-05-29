Наземное обслуживание космодромов включили в список пострадавших отраслей

Ранее документ включал в себя предприятия группы ОКВЭД 52.23.1 (Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом), теперь будет ОКВЭД 52.23 (Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом).

Данная группа включает в себя деятельность, связанную с перевозкой воздушным и космическим транспортом пассажиров, космонавтов, животных или грузов, включая деятельность (эксплуатацию) зданий и сооружений, таких как терминалы авиаперевозчиков, управление аэропортами и воздушным движением, наземное обслуживание на аэродромах и космодромах. Кроме того, туда входит тушение пожаров и предупреждение пожароопасных ситуаций на аэродромах и космодромах.