Протоиерей Дмитрий Смирнов поблагодарил мусульман за поддержку

"Когда поднялась очередная волна против моего частного высказывания, из этого сделали скандальный продукт. Я сказал: "Если православные меня не защитят, я обращусь к мусульманам". И тут же, может быть на следующий день, ко мне обратилась группа юристов, татар-мусульман, которые сказали: "Мы всегда готовы". Сердечно благодарен всей нашей умме – не только татарской - всем нашим братьям-мусульманам, которые смотрят наш блог, за поддержку и молитвы", - сказал Смирнов в видео, размещенном на его сайте.