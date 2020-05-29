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Религия и мировоззрение
2020-05-29T14:08
https://ria.ru/20200529/1572176442.html
Протоиерей Дмитрий Смирнов поблагодарил мусульман за поддержку
https://cdn25.img.ria.ru/images/92801/93/928019395_0:320:1331:1069_1036x0_80_0_0_cbcfff3b5e27859cf96b0c1e094df6a5.jpg
РИА Новости

Протоиерей Дмитрий Смирнов поблагодарил мусульман за поддержку

14:01 29.05.2020 (обновлено: 14:08 29.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов поблагодарил мусульман за молитвы и предложение юридической помощи, когда "поднялась очередная волна" из-за его высказываний.
Ранее он сообщил в своем блоге, что выписался из больницы после успешного излечения от COVID-19.

"Когда поднялась очередная волна против моего частного высказывания, из этого сделали скандальный продукт. Я сказал: "Если православные меня не защитят, я обращусь к мусульманам". И тут же, может быть на следующий день, ко мне обратилась группа юристов, татар-мусульман, которые сказали: "Мы всегда готовы". Сердечно благодарен всей нашей умме – не только татарской - всем нашим братьям-мусульманам, которые смотрят наш блог, за поддержку и молитвы", - сказал Смирнов в видео, размещенном на его сайте.

По словам протоиерея, его видеоблог смотрят в Узбекистане, Иране, Таджикистане и Турции, откуда "тоже доносились приглашения приехать и выступить".
Ранее Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В РПЦ на это заявили, что его слова не были призваны оскорбить кого-либо, хотя, возможно, были "излишне острыми". Позже СМИ сообщили, что СК начал проверку в отношении Смирнова по статье УК о возбуждении ненависти и вражды.
Сам Смирнов заявлял, что СМИ исказили его слова о гражданском браке. Он подчеркнул, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили женщин "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться. По словам Смирнова, он всегда был за "слабых", поэтому помогает прихожанкам, которые оказались в подобных ситуациях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Протоиерей Дмитрий Смирнов
13:51Религия и мировоззрение
Протоиерей Димитрий Смирнов выписался из больницы
3220129
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСледственный комитет России (СК РФ)УзбекистанТурцияТаджикистанОбщество
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