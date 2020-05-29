В Волгограде второй медработник умер от коронавируса

Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске

ВОЛГОГРАД, 29 мая - РИА Новости. Два человека скончались от коронавирусной инфекции в Два человека скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области за последние сутки, один из них - пожилой врач поликлиники в Волгограде , он стал вторым медработником, умершим от COVID-19 , сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

Ранее сообщалось о смерти санитарки Иловлинской центральной районной больницы в Волгоградской области, которая скончалась от коронавируса.

По информации оперштаба, на 29 мая в Волгоградской области зарегистрировано 2714 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 133 за последние сутки. Выписаны 912 человек, 18 скончались, в том числе двое за последние сутки.

"Если говорить об умерших, это женщина, 52 года, она погибла в Урюпинской центральной районной больнице, являлась инвалидом… Второй, к сожалению, - доктор в Волгограде, который работал в поликлинике", - сообщил Алимов. Таким образом, врач стал вторым медработником, который умер от коронавируса.

По словам Алимова, умершему врачу было больше 70 лет, он был на пенсии, но продолжал работать, посещал на дому больных с подозрением на COVID-19.