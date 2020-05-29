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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:59
https://ria.ru/20200529/1572176335.html
В Волгограде второй медработник умер от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_92d5689cf80ccda4fc63336aa6bbf2c1.jpg
РИА Новости

В Волгограде второй медработник умер от коронавируса

13:59 29.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 29 мая - РИА Новости. Два человека скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области за последние сутки, один из них - пожилой врач поликлиники в Волгограде, он стал вторым медработником, умершим от COVID-19, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
Ранее сообщалось о смерти санитарки Иловлинской центральной районной больницы в Волгоградской области, которая скончалась от коронавируса.
По информации оперштаба, на 29 мая в Волгоградской области зарегистрировано 2714 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 133 за последние сутки. Выписаны 912 человек, 18 скончались, в том числе двое за последние сутки.
"Если говорить об умерших, это женщина, 52 года, она погибла в Урюпинской центральной районной больнице, являлась инвалидом… Второй, к сожалению, - доктор в Волгограде, который работал в поликлинике", - сообщил Алимов. Таким образом, врач стал вторым медработником, который умер от коронавируса.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
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По словам Алимова, умершему врачу было больше 70 лет, он был на пенсии, но продолжал работать, посещал на дому больных с подозрением на COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВолгоградВолгоградская областьОбщество
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