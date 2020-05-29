В Казахстане возобновят работу детские сады и фитнес-центры

АЛМА-АТА, 29 мая - РИА Новости. Межведомственная комиссия по недопущению распространения Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса Казахстане разрешила возобновить работу детских садов и фитнес-центров, сообщила пресс-служба правительства страны.

Всего в Казахстане подтверждено более 9,9 тысячи случаев коронавируса, 37 из них с летальным исходом.

"С 1 июня 2020 года возобновляется деятельность фитнес-центров, СПА-центров,.. работа всех объектов спорта, культуры без зрителей. Возобновляется работа детских дошкольных учреждений, организаций дополнительного образования (не более 15 человек в группе), научно-исследовательских институтов и научных центров", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, с 15 июня будет возобновлена деятельность кинотеатров при условии соблюдения санитарных требований.

"Принимая во внимание возобновление деятельности ряда отраслей и объектов, межведомственная комиссия обращает внимание казахстанцев на необходимость строгого соблюдения мер профилактики (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, сокращение контактов)", - отмечается в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.