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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:50
https://ria.ru/20200529/1572175424.html
В Казахстане возобновят работу детские сады и фитнес-центры
https://cdn21.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_e8c781884b3a67c75b3077e4cdf331f2.jpg
РИА Новости

В Казахстане возобновят работу детские сады и фитнес-центры

13:50 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНур-Султан
Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Нур-Султан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 29 мая - РИА Новости. Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса в Казахстане разрешила возобновить работу детских садов и фитнес-центров, сообщила пресс-служба правительства страны.
Всего в Казахстане подтверждено более 9,9 тысячи случаев коронавируса, 37 из них с летальным исходом.
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"С 1 июня 2020 года возобновляется деятельность фитнес-центров, СПА-центров,.. работа всех объектов спорта, культуры без зрителей. Возобновляется работа детских дошкольных учреждений, организаций дополнительного образования (не более 15 человек в группе), научно-исследовательских институтов и научных центров", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Кроме того, с 15 июня будет возобновлена деятельность кинотеатров при условии соблюдения санитарных требований.
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"Принимая во внимание возобновление деятельности ряда отраслей и объектов, межведомственная комиссия обращает внимание казахстанцев на необходимость строгого соблюдения мер профилактики (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, сокращение контактов)", - отмечается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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