В СЖР прокомментировали включение СМИ в список пострадавших отраслей

"Сам факт включения в список наиболее пострадавших отраслей предполагает целый ряд последующих мер помощи. Это будут достаточно серьезные, если не сказать колоссальные финансовые вливания в СМИ, которые помогут удержаться на плаву и, если честно, даже спастись многим средствам массовой информации, особенно печатным. Потому что печатные СМИ сейчас находятся, по сути, в катастрофической ситуации. И мы думали, что многие не переживут этот кризис. Может быть, так это и случится. Но теперь после принятых мер, я надеюсь, что значительная часть СМИ выживет", - рассказал Соловьев.