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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:41
https://ria.ru/20200529/1572175235.html
В СЖР прокомментировали включение СМИ в список пострадавших отраслей
https://cdn24.img.ria.ru/images/156063/49/1560634985_0:14:3071:1741_1036x0_80_0_0_328d1e92671f23b229c13c292a8ccec9.jpg
РИА Новости

В СЖР прокомментировали включение СМИ в список пострадавших отраслей

13:49 29.05.2020 (обновлено: 14:41 29.05.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Включение СМИ в перечень пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей поспособствует колоссальной финансовой поддержке индустрии, благодаря этому многие издания смогут выжить, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Ранее в пятницу пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
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"Сам факт включения в список наиболее пострадавших отраслей предполагает целый ряд последующих мер помощи. Это будут достаточно серьезные, если не сказать колоссальные финансовые вливания в СМИ, которые помогут удержаться на плаву и, если честно, даже спастись многим средствам массовой информации, особенно печатным. Потому что печатные СМИ сейчас находятся, по сути, в катастрофической ситуации. И мы думали, что многие не переживут этот кризис. Может быть, так это и случится. Но теперь после принятых мер, я надеюсь, что значительная часть СМИ выживет", - рассказал Соловьев.
Он также напомнил, что СЖР совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей еще в начале апреля обратились к Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень пострадавших отраслей, а также с целым набором других предложений.
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"После нас с такой же просьбой обратилась Торгово-промышленная палата... Мы встречались с председателем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном, подробно обсудили план совместной работы. После нас еще выступили несколько серьезных организаций. С нашей подачи, по нашей инициативе в ряде регионов союзы журналистов обратились к руководителям регионов, и они тоже поддержали эту тему. Например, глава Татарстана (Рустам) Минниханов, глава Красноярского края (Александр) Усс и другие. По сути, мы навалились всем миром, и я очень рад, что сегодня правительство приняло такое решение", - добавил глава СЖР.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинСоюз журналистов РоссииЭкономика
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