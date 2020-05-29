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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T14:24
https://ria.ru/20200529/1572174084.html
В перечень пострадавших от пандемии отраслей включили СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571661372_0:393:2941:2048_1036x0_80_0_0_edebf9f97324a38abdfed068b610b0b7.jpg
РИА Новости

В перечень пострадавших от пандемии отраслей включили СМИ

13:38 29.05.2020 (обновлено: 14:24 29.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач-анестезиолог Алексей Михайлов во время интервью на территории Иркутской областной инфекционной больницы
Врач-анестезиолог Алексей Михайлов во время интервью на территории Иркутской областной инфекционной больницы
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Врач-анестезиолог Алексей Михайлов во время интервью на территории Иркутской областной инфекционной больницы. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.
Поддержку от государства получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесено печатание газет.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
13:54Распространение нового коронавируса
Волин объяснил включение СМИ в перечень пострадавших отраслей
"Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем", — сказал Мишустин.
Отмечается, что из-за пандемии коронавируса сократились доходы от рекламы, продажи книг, прессы, подписки на периодику, особенно страдают небольшие компании в регионах.
В правительстве указали, что получают много обращений с просьбой поддержать отрасль.

"В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа, — полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в два процента на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок".

Здание правительства РФ
Пресс-служба правительства
Дополнительно для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов и их снижение в два раза, если зарплата сотрудников превышает МРОТ, реструктуризация отсроченных выплат на один год с погашением равными ежемесячными платежами.
Кроме того, можно получить прямые субсидии и гранты на оплату труда, выплату долгов за коммунальные услуги.
Средства начисляются из расчета МРОТ на каждого сотрудника.
Также субсидию предоставят, если техническая задолженность по налогам и страховым взносам не превышает трех тысяч рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
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Обсудить 31
Распространение нового коронавирусаМихаил МишустинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
Отрасли пострадали, а люди , оказывается, нет...Особенно пострадали БАНКИ, газовая и нефтяная промышленность, автоваз, Айсберги, Вексельберги, и все другие Сечины и ...берги.... Миллионы для них не деньги, им ЯРДЫ подавай...
29 мая, 14:09
Джек Лондон
6800004
Пропаганда должна работать не взирая ни на что!
29 мая, 14:08
АНАлексей Некрасов
48130103
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