В перечень пострадавших от пандемии отраслей включили СМИ

Врач-анестезиолог Алексей Михайлов во время интервью на территории Иркутской областной инфекционной больницы. Архивное фото

Врач-анестезиолог Алексей Михайлов во время интервью на территории Иркутской областной инфекционной больницы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.

Поддержку от государства получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесено печатание газет.

"Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем", — сказал Мишустин.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса сократились доходы от рекламы, продажи книг, прессы, подписки на периодику, особенно страдают небольшие компании в регионах.

В правительстве указали, что получают много обращений с просьбой поддержать отрасль.

"В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа, — полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в два процента на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок". Пресс-служба правительства

Дополнительно для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов и их снижение в два раза, если зарплата сотрудников превышает МРОТ, реструктуризация отсроченных выплат на один год с погашением равными ежемесячными платежами.

Кроме того, можно получить прямые субсидии и гранты на оплату труда, выплату долгов за коммунальные услуги.

Средства начисляются из расчета МРОТ на каждого сотрудника.

Также субсидию предоставят, если техническая задолженность по налогам и страховым взносам не превышает трех тысяч рублей.