КС Украины просят проверить законность введения карантинных ограничений

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Украины просит конституционный суд страны проверить законность ограничений, которые были введены кабинетом министров во время карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Кроме того, было ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице.

"Двадцать девятого мая 2020 года пленум Верховного суда обратился в конституционный суд Украины с представлением о конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых кабинетом министров Украины и Верховной радой Украины", - сказано в сообщении на сайте суда. Как отметили в пресс-службе, в ходе анализа некоторых положений правительственного постановления пленум Верховного суда сделал вывод, что их сущность и практическая реализация не соответствуют конституции Украины.

"В частности, предусмотренное кабинетом министров Украины осуществление противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, ограничивает право человека на свободу передвижения", - объясняют в суде. Также, по мнению пленума, конституционным гарантиям противоречит закрытие пунктов пропуска через границу и запрет на проведение мирных собраний.

"Кроме того, как указано в представлении пленума ВС, акты кабмина ограничивают другие конституционные права, что возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения: права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи", - добавили в суде.

Также пленум суда пришел к выводу, что ограничения заработной платы госслужащих, в частности судей, депутатов, прокуроров и других лиц было осуществлено с нарушением их прав. "Этим законом осуществлено непропорциональное уменьшение судейского вознаграждения по материальному обеспечению других работников бюджетных учреждений, а это, в свою очередь, нарушает принципы независимости судей", - добавили в Верховном суде.

С 11 мая кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.