В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 501

Ранее в ведомстве сообщали о 469 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 29 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 501. На лечении 357 пациентов. Выписаны 127 человек. Летальных случаев 17", - говорится в сообщении пресс-службы.