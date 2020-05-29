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2020-05-29T12:59
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Особый статус Донбасса сложно закрепить в конституции, заявили в Киеве
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РИА Новости

Особый статус Донбасса сложно закрепить в конституции, заявили в Киеве

12:59 29.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонбасс
Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донбасс. Архивное фото
КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Особый статус Донбасса очень сложно закрепить в конституции Украины, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, заместитель главы киевской делегации в контактной группе в Минске Александр Мережко.
"Давайте я вам как юрист представлю свою точку зрения относительно того, почему возникают сложности с закреплением особого статуса Донбасса на конституционном уровне. В первую очередь потому, что технически это очень сложно провести. Здесь же речь идет о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области. Не всего региона или целых двух областей, а отдельных территорий. В конституции такое очень сложно юридически закрепить", - сказал Мережко в интервью интернет-изданию "Левый Берег", опубликованном в пятницу.
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"Недавно я посмотрел интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, где он уже говорит не об изменениях в конституции Украины, а об изменениях в украинском законодательстве. Это очень интересный нюанс, над которым необходимо сейчас серьезно думать", - добавил депутат.
Ранее Лавров заявил, что Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса. Глава МИД РФ напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский "взял на себя обязательства наконец добиться включения "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины и второе – приступить к обсуждению всех правовых аспектов обеспечения особого политического статуса Донбасса на постоянной основе в украинском законодательстве".
В середине мая офис Зеленского сообщил, что представители Киева во время переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе исключили возможность закрепления особого статуса региона в конституции страны.
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9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация на УкраинеДонбассВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМинскПарижВ мире
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