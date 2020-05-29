Особый статус Донбасса сложно закрепить в конституции, заявили в Киеве

"Давайте я вам как юрист представлю свою точку зрения относительно того, почему возникают сложности с закреплением особого статуса Донбасса на конституционном уровне. В первую очередь потому, что технически это очень сложно провести. Здесь же речь идет о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области. Не всего региона или целых двух областей, а отдельных территорий. В конституции такое очень сложно юридически закрепить", - сказал Мережко в интервью интернет-изданию "Левый Берег", опубликованном в пятницу.