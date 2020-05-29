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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:56
https://ria.ru/20200529/1572171054.html
Сенаторы пройдут тестирование на коронавирус 31 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572170592_0:154:3052:1870_1036x0_80_0_0_5ee2ceafea8308232308ca9511805220.jpg
РИА Новости

Сенаторы пройдут тестирование на коронавирус 31 мая

12:56 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские сенаторы пройдут очередное тестирование на коронавирус перед пленарным заседанием в воскресенье, 31 мая, сообщил на заседании международного комитета Совфеда в пятницу его председатель Константин Косачев.
"Сообщаю, что в воскресенье с 10.00 до 14.00 мск пройдет очередное тестирование на коронавирус", - сказал Косачев.
Он напомнил, что пленарное заседание палаты состоится 2 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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