Президент Татарстана Минниханов заявил, что пойдет на третий срок

"Минниханов встретился с активистами республиканского движения "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!" 29 мая. В рамках встречи активисты обратились к нему с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики – выборы должны состояться в сентябре. Минниханов поблагодарил всех за оказанное доверие и подтвердил, что принял решение выдвигаться на новый срок", - говорится в сообщении.