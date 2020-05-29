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2020-05-29T12:55
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Президент Татарстана Минниханов заявил, что пойдет на третий срок
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РИА Новости

Президент Татарстана Минниханов заявил, что пойдет на третий срок

12:55 29.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Татарстана Рустам Минниханов
Президент Татарстана Рустам Минниханов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Президент Татарстана Рустам Минниханов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил свое намерение выдвигаться на новый срок на посту главы республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Президент РФ Владимир Путин 20 мая в ходе рабочей встречи по видеосвязи с главой Татарстана заявил, что поддержит выдвижение Минниханова на выборах руководителя республики в этом году.
"Минниханов встретился с активистами республиканского движения "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!" 29 мая. В рамках встречи активисты обратились к нему с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики – выборы должны состояться в сентябре. Минниханов поблагодарил всех за оказанное доверие и подтвердил, что принял решение выдвигаться на новый срок", - говорится в сообщении.
Он отметил, что Путин "дал высокую оценку работы республики". "Для меня очень значима его позитивная оценка достижений Татарстана и поддержка моего выдвижения на новый срок. Нам важно сохранить и приумножить позитивные преобразования, ведущиеся в республике. Я готов к любым вызовам. Будем трудиться вместе", - добавил Минниханов.
Выборы главы Татарстана должны состояться в сентябре. Минниханов возглавляет республику с 2010 года, сейчас подходит к концу его второй срок.
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
21 мая, 17:10
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Рустам МиннихановВладимир ПутинПолитика
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