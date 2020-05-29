Казахстан приступит к возобновлению международных авиарейсов

"Сегодня на заседании межведомственной комиссии мы получили одобрение на начало работы по возобновлению международных маршрутов. Данная работа разделена на этапы в зависимости от рекомендаций министерства здравоохранения и эпидемиологической ситуации. В проработке на первом этапе будут такие страны, как Южная Корея, Китай и Азербайджан", - сообщил Ластаев на брифинге.