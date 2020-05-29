Казахстан приступит к возобновлению международных авиарейсов

НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Казахстан начнет работу, направленную на возобновление международных авиарейсов, на первом этапе будут проработаны маршруты с Южной Кореей, Китаем и Азербайджаном, сообщил в пятницу председатель комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития страны Талгат Ластаев.
"Сегодня на заседании межведомственной комиссии мы получили одобрение на начало работы по возобновлению международных маршрутов. Данная работа разделена на этапы в зависимости от рекомендаций министерства здравоохранения и эпидемиологической ситуации. В проработке на первом этапе будут такие страны, как Южная Корея, Китай и Азербайджан", - сообщил Ластаев на брифинге.
Ластаев при этом отметил, что рейсы не начнутся немедленно, а будут возобновлены по мере согласования всех инстанций и в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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