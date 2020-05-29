Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:54
https://ria.ru/20200529/1572170852.html
Президиум РАН возобновит заседания, прерванные из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564228246_0:149:3071:1876_1036x0_80_0_0_033f3cb6887f20e9c0a418d496b30ebc.jpg
РИА Новости

Президиум РАН возобновит заседания, прерванные из-за коронавируса

12:54 29.05.2020
81
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президиум Российской академии наук возобновляет свои регулярные заседания, которые прерывались на три месяца на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, в ближайший вторник члены президиума соберутся в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба РАН.
"Заседание начнется с обсуждения самого важного вопроса – пандемии COVID-19. Вице-президент РАН Владимир Чехонин расскажет об исследованиях, которые ведутся в академических институтах", - говорится в сообщении. Помимо этого, академик Геннадий Онищенко выступит с докладом о мерах по профилактике новой инфекции.
Академик Чехонин также расскажет о совместной научной конференции РАН и Национальной академии наук Белоруссии на тему "Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению".
В числе других вопросов будет обсуждаться подготовка общего собрания членов РАН - высшего органа управления Российской академии наук, которое, как сообщалось ранее, пройдет в режиме онлайн-трансляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукБелоруссия
Рекомендуем
Заседание Совета Федерации РФ
Сенаторы пройдут тестирование на коронавирус 31 мая
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
Пассажирский самолет Boeing 777
В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
В мэрии Москвы заявили об улучшении ситуации с коронавирусом
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
Липецкий губернатор обратился к оппонентам с фразой про чемодан и вокзал
Челябинск
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко совершит рабочую поездку в Башкирию
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
В СЖР прокомментировали включение СМИ в список пострадавших отраслей
Ярослав Нилов
Рабочая группа по Конституции возобновит работу 30 мая
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Самарской области продлили режим ограничений
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании по ситуации на рынке труда
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Тестирование на коронавирус
Россия поставит партнерам тесты для миллиона исследований на COVID-19
Ведущий научный сотрудник ФГБУ Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Николай Малышев
Эксперт заявил, что Россия прошла пик заболеваемости COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил влияние COVID-19 на экономику СНГ
Отделение Почты России
"Почта России" займется доставкой лекарств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
Лента новостейМолния