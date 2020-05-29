Президиум РАН возобновит заседания, прерванные из-за коронавируса

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президиум Российской академии наук возобновляет свои регулярные заседания, которые прерывались на три месяца на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, в ближайший вторник члены президиума соберутся в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба РАН.
"Заседание начнется с обсуждения самого важного вопроса – пандемии COVID-19. Вице-президент РАН Владимир Чехонин расскажет об исследованиях, которые ведутся в академических институтах", - говорится в сообщении. Помимо этого, академик Геннадий Онищенко выступит с докладом о мерах по профилактике новой инфекции.
Академик Чехонин также расскажет о совместной научной конференции РАН и Национальной академии наук Белоруссии на тему "Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению".
В числе других вопросов будет обсуждаться подготовка общего собрания членов РАН - высшего органа управления Российской академии наук, которое, как сообщалось ранее, пройдет в режиме онлайн-трансляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.