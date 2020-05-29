Президиум РАН возобновит заседания, прерванные из-за коронавируса

"Заседание начнется с обсуждения самого важного вопроса – пандемии COVID-19. Вице-президент РАН Владимир Чехонин расскажет об исследованиях, которые ведутся в академических институтах", - говорится в сообщении. Помимо этого, академик Геннадий Онищенко выступит с докладом о мерах по профилактике новой инфекции.