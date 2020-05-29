Министр экономики Бурятии извинилась за фразу "с голоду никто не умер"

Кочетова пояснила, что, произнося эти слова, имела в виду, что меры поддержки экономики и населения на федеральном и республиканском уровне были своевременными и оперативными.

Фразу, вызвавшую возмущение общественности, Кочетова произнесла на заседании комитета бурятского парламента по бюджету, налогам и финансам. В ходе обсуждения последствий пандемии один из членов комитета заявил, что у людей нет денег. Ему возразила Кочетова. "Говорить о том, что у населения нет денег, — это не так. Все меры поддержки по линии федерального бюджета и по линии регионального. Никто еще у нас с голоду не умер", — сказала она.