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2020-05-29T14:26
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Министр экономики Бурятии извинилась за фразу "с голоду никто не умер"
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РИА Новости

Министр экономики Бурятии извинилась за фразу "с голоду никто не умер"

12:53 29.05.2020 (обновлено: 14:26 29.05.2020)
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© Фото : официальный портал Республики Бурятия Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова
© Фото : официальный портал Республики Бурятия
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за фразу "Никто не умер от голода", которую произнесла во время обсуждения последствий пандемии коронавируса.
"Эта фраза была сказана во время чрезвычайно эмоционального доклада, в котором я рассказывала о состоянии экономики, о том, что у бюджета Бурятии прогнозируется дефицит в 5,9 миллиарда рублей — это больше десяти процентов. <…> Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова", — написала она в фейсбуке.
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Кочетова пояснила, что, произнося эти слова, имела в виду, что меры поддержки экономики и населения на федеральном и республиканском уровне были своевременными и оперативными.
Фразу, вызвавшую возмущение общественности, Кочетова произнесла на заседании комитета бурятского парламента по бюджету, налогам и финансам. В ходе обсуждения последствий пандемии один из членов комитета заявил, что у людей нет денег. Ему возразила Кочетова. "Говорить о том, что у населения нет денег, — это не так. Все меры поддержки по линии федерального бюджета и по линии регионального. Никто еще у нас с голоду не умер", — сказала она.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияЗдоровье - ОбществоЭкономика
Популярные комментарии
"ЕЩЕ не умер" - а вы че ждете когда умрут ? Вообще совесть и страх потеряла.
29 мая, 15:13
maiyashat
1210003
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