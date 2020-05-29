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2020-05-29T12:48
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Порошенко не пришел на допрос по делу о прослушке разговора с Байденом
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РИА Новости

Порошенко не пришел на допрос по делу о прослушке разговора с Байденом

12:48 29.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкВице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в пятницу в Государственное бюро расследований на допрос по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Госбюро расследований Украины назначило на 29 мая допрос Порошенко по делу о прослушке его разговора с Байденом. Адвокат экс-президента Игорь Головань в четверг заявил, что его клиент не придет на допрос, поскольку он не был уведомлен о нем надлежащим образом.
Возле здания Госбюро расследований дежурят несколько бойцов Национальной гвардии Украины, также возле Госбюро много журналистов. Допрос был назначен на 12.00 (совпадает с мск), но бывший президент не пришел к указанному времени.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
12:43
На Украине арестовали коллекцию картин Порошенко
Ранее внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти были сфабрикованы.
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин ранее написал заявление правоохранительным органам о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщило, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу Шокина на Украине возбудили дело. Верховная рада согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Вчера, 14:24Сказано в эфире
Мнение: Порошенко придется объяснять, почему у него "все хорошо"Forbes поместил Петра Порошенко в тройку богатейших бизнесменов Украины. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, цифры сильно бьют по политическому рейтингу экс-президента.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоДжо БайденСШАУкраинаВ мире
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