Порошенко не пришел на допрос по делу о прослушке разговора с Байденом

Мнение: Порошенко придется объяснять, почему у него "все хорошо" Forbes поместил Петра Порошенко в тройку богатейших бизнесменов Украины. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, цифры сильно бьют по политическому рейтингу экс-президента.