На Украине арестовали коллекцию картин Порошенко

"В музей снова пришли представители Госбюро расследований. Один из представителей показал свое удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления", - говорится в сообщении музея в Facebook. Кроме того, директору музея сообщили, что незаконные действия с этой коллекцией повлекут уголовную ответственность.