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На Украине арестовали коллекцию картин Порошенко
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РИА Новости

На Украине арестовали коллекцию картин Порошенко

12:43 29.05.2020 (обновлено: 12:45 29.05.2020)
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© пресс-служба Государственного бюро расследований УкраиныСотрудники Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
© пресс-служба Государственного бюро расследований Украины
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований Украины арестовали коллекцию картин, принадлежащую экс-президенту Петру Порошенко, заявила пресс-служба музея имени Ивана Гончара в Киеве, где выставлены эти картины.
Ранее сотрудники Государственного бюро расследований пришли в музей имени Ивана Гончара в Киеве, где выставлены картины, принадлежащие Порошенко и фигурирующие в деле о контрабанде. Правоохранители взломали дверь в музей для проведения безотлагательного обыска, произошла потасовка между правоохранителями и депутатами от партии Порошенко "Европейская солидарность". Правоохранители изъяли оригиналы таможенных деклараций о ввозе картин, проходящих по делу о контрабанде, в котором фигурирует Порошенко.

"В музей снова пришли представители Госбюро расследований. Один из представителей показал свое удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления", - говорится в сообщении музея в Facebook. Кроме того, директору музея сообщили, что незаконные действия с этой коллекцией повлекут уголовную ответственность.

В музеи отмечают, что следователь не ответил на вопросы, какие именно действия являются незаконными и может ли музей провести выставку.
Госбюро расследований ранее возбудило ряд уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Среди прочего они касаются госизмены, а также фальсификаций при назначении Владимира Гройсмана премьером якобы при отсутствии коалиции в Верховной раде.
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Ситуация на УкраинеЕвропейская солидарностьВладимир ГройсманПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныИван ГончаровКиевУкраинаВ мире
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